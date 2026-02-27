Vota la mejor foto de los espectadores del mes de febrero 2026

Febrero nos ha dejado estampas que parecen sacadas de dos estaciones distintas, un mes de contrastes en el que el invierno ha mostrado su lado más crudo y, al mismo tiempo, su versión más luminosa. Ahora es el momento de elegir cuál de todas estas imágenes merece convertirse en la mejor foto del tiempo del mes.

Cada candidata captura un instante irrepetible de estos días de febrero. Desde la solemnidad de un acueducto histórico cubierto por un manto blanco, con la nieve posándose sobre la piedra centenaria y transformando la ciudad en una escena silenciosa y casi suspendida en el tiempo, hasta la imponente silueta del Teide que se alza majestuoso junto al mar bajo un cielo limpio y azul intenso.

Entre las fotografías encontramos paisajes urbanos teñidos de invierno, donde las calles amanecen cubiertas de nieve y los tejados dibujan un mosaico blanco sobre la ciudad. También hay vistas aéreas que nos regalan otra perspectiva: costas recortadas por el oleaje, campos verdes que se extienden hasta el horizonte y montañas que dominan el paisaje con cumbres aún nevadas.

Febrero ha sido un mes de contrastes muy marcados: del frío que cubre de hielo el interior peninsular al aire templado que acaricia las islas.

Votar es muy sencillo y tiene un gran valor para quienes están detrás de la cámara. Con tu elección reconoces el esfuerzo de quienes madrugan para captar la primera luz sobre la nieve, buscan el encuadre perfecto desde el aire o esperan el instante exacto en que las nubes se abren sobre la montaña.

¿Cómo participar?

Entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde encontrarás las fotos seleccionadas por comunidad autónoma.

Revisa las candidatas: cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo entre todas las enviadas por el público.

Haz clic en la casilla de la que más te guste.

Recuerda que cada usuario puede elegir una sola foto favorita. Con tu voto ayudarás a coronar la imagen más espectacular de febrero de 2026.

Muy pronto anunciaremos la fotografía ganadora. ¡No te quedes sin participar y haz que tu elección marque la diferencia!