La borrasca Regina deja "más de 150 l/m² en Tarragona y el interior de Castellón", advierte Mercedes Martín

La borrasca Regina se sitúa al suroeste peninsular y, junto a un anticiclón robusto sobre el centro y este de Europa, está generando un pasillo de vientos de levante y sureste. Ese flujo no solo inyecta humedad desde el Mediterráneo, sino también polvo en suspensión procedente del norte de África.

La combinación de ambos ingredientes explica lo que ya estamos viendo: chubascos intensos, tormentas, calima y las primeras lluvias de barro.

Avisos por tormentas y viento

La jornada ha comenzado con precipitaciones en el noreste peninsular, el interior de Cataluña, Teruel y el norte del litoral de la Comunidad Valenciana. En estas zonas han sido, en general, débiles.

Sin embargo, la situación se complica esta tarde en el sur. En la provincia de Huelva y Sevilla y en el entorno del Estrecho podrán registrarse tormentas localmente fuertes, con acumulados que podrían superar los 15 l/m² en una hora en puntos de Cádiz y Ceuta. También en áreas del centro peninsular, como Madrid y Guadalajara, los avisos por tormenta permanecen activos hasta las 21h.

No se descarta que algunas células convectivas descarguen con intensidad en el litoral onubense al final del día. En el resto del sur y del interior, los chubascos serán más dispersos.

Mientras tanto, Galicia y el Cantábrico mantienen un ambiente más estable, incluso con máximas que superan los 20 °C en algunas capitales del norte, reflejo del flujo templado de componente sur.

El viento es otro de los protagonistas. Sopla con fuerza en el sureste peninsular, en el mar de Alborán y en Canarias. En el archipiélago, las rachas han superado los 100 km/h en zonas expuestas y el estado de la mar es adverso, con olas que superan los 3 metros.

Mañana, más fuertes en el sur

Durante la próxima madrugada y a lo largo del miércoles, la inestabilidad se irá extendiendo. Los chubascos y tormentas afectarán inicialmente al entorno del Estrecho y se propagarán por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Podrán ser localmente intensos y acompañados de tormenta e incluso de granizo pequeño. En zonas bajas o mal drenadas no se descartan acumulaciones puntuales de agua.

Las temperaturas máximas comenzarán a descender en el sur. No superarán los 16 °C en ciudades como Huelva, Cádiz, Córdoba o Jaén.

Mapa miércoles | Antena 3 Noticias

DANA en el Mediterráneo

A partir del jueves, el eje de la inestabilidad se desplazará hacia la fachada mediterránea. Si se confirma la formación o el aislamiento de aire frío en altura, una DANA, el episodio podría intensificarse en el este peninsular.

Las lluvias serán más generalizadas y persistentes en la Comunidad Valenciana y Cataluña. El flujo de levante incidirá de forma directa sobre la orografía del litoral y prelitoral, lo que dejará acumulados importantes. Entre el jueves y el domingo podrían superarse los 150 l/m² en la provincia de Tarragona y en el interior de Castellón, especialmente en áreas expuestas al viento húmedo marítimo.

El viento de componente este será persistente y reforzará el oleaje en el Mediterráneo y el mar de Alborán. La circulación seguirá favoreciendo la llegada de polvo sahariano. Por tanto, las lluvias de barro podrán repetirse en amplias zonas del este y del centro peninsular.

Nieve en Canarias

Canarias continúa hoy bajo los efectos de la borrasca Regina. Se mantienen los avisos por viento y mala mar, con mayor incidencia en las vertientes norte y en zonas de mayor altitud. En las cumbres ha vuelto a nevar, mientras las rachas alcanzan intensidad muy fuerte en áreas expuestas.

