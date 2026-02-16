En alerta por las crecidas: Aragón activa el plan de inundaciones por el río Ebro y hay avisos rojos en el Duero

Después del temporal de fuertes lluvias, preocupa la crecida de los ríos. Aragón ha activado el plan de inundaciones por la crecida del río Ebro y, en Castilla y León, hay 10 avisos rojos por peligro de desbordamiento del Duero.

Las lluvias de las últimas semanas y el deshielo han provocado el aumento del caudal en numerosos ríos de la cuenca del Duero, donde hasta 15 cursos fluviales se encuentran crecidos y, en algunos casos, desbordados. La situación genera especial inquietud en municipios sorianos como Gormaz, en Aranda de Duero (Burgos), en varias zonas de Valladolid y en la provincia de Zamora, incluida su capital.

Según datos consultados por EFE a las 19:00 horas, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene 13 puntos en nivel de aviso rojo y otros 22 en nivel amarillo en los sistemas de medición de caudal.

Duero: 10 puntos en aviso rojo

El río Duero concentra diez de los puntos en aviso rojo. Estos se sitúan en el embalse de la Cuerda del Pozo, Gormaz y Navapalos (Soria); Vadoconces y Aranda de Duero (Burgos); Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino (Valladolid); y Toro y Zamora (Zamora). En la mayoría de estos puntos la tendencia es estable o a la baja, salvo en Toro, donde el caudal continúa aumentando.

Los otros tres puntos en aviso rojo corresponden al río Guareña, a su paso por Toro (Zamora), y al río Riaza, tanto en la salida del embalse de Linares como en Linares del Arroyo, en la provincia de Segovia.

Además, 22 puntos permanecen en aviso amarillo en ríos como el Adaja, Esgueva, Pisuerga, Arlanza, Cea, Luna, Omaña, Órbigo, Carrión, Revinuesa, Ucero y Huebra, distribuidos por las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia, León, Soria, Zamora, Salamanca y Segovia.

De hecho, en Burgos la crecida del río Duero ha inundado la planta baja del Monasterio de Santa María de la Vid, un histórico edificio del siglo XII.

En la provincia de Ávila, según los datos de la CHD, no se registran actualmente problemas de desbordamiento.

Plan de inundaciones activado: crecida del Ebro

Asimismo, Aragón ha reforzado la vigilancia ante la crecida ordinaria del río Ebro, que ha alcanzado esta madrugada la localidad de Novillas con un caudal aproximado de 1.650 metros cúbicos por segundo, ligeramente inferior a las previsiones iniciales.

La punta de la crecida pasó por Novillas en torno a las 05:00 horas sin que, por el momento, se hayan registrado afectaciones destacadas. A primera hora del día, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, presidió una reunión en la sala de crisis del 112 Aragón junto al director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y técnicos de Protección Civil para evaluar la situación y coordinar las actuaciones.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, dos equipos técnicos se han desplazado este lunes a las zonas más vulnerables de la Ribera Alta. Uno de ellos ha visitado Novillas, Gallur, Pradilla, Boquiñeni, Luceni y Alcalá de Ebro; el otro se ha dirigido a Utebo, Sobradiel, Torres de Berrellén, Alagón, Remolinos y Cabañas de Ebro.

El objetivo de estas visitas es comprobar sobre el terreno el estado de las motas, detectar posibles vulnerabilidades y evaluar la evolución del caudal. Entre los puntos que se vigilarán con mayor atención se encuentran la depuradora de Utebo y los accesos a Monzalbarba y Pradilla de Ebro.

La avenida del ríó alcanzará Zaragoza este martes

La Confederación Hidrográfica del Ebro prevé que la avenida alcance Zaragoza este martes a mediodía o primera hora de la tarde, con un volumen estimado de unos 1.600 metros cúbicos por segundo. Se espera que llegue en forma de meseta tras su pico máximo, lo que podría mantener el nivel elevado durante unas 12 horas.

Desde este domingo, el Gobierno autonómico mantiene contacto permanente con los municipios de la Ribera Alta y Baja, incluida la ciudad de Zaragoza, a los que ha solicitado reforzar las labores de prevención y vigilancia.

En principio, no se prevén daños en los núcleos urbanos, aunque sí podrían producirse afectaciones en explotaciones agrícolas, casetas y granjas situadas en zonas próximas al cauce.

