Mercedes Martín: "Menos calor y lluvias de barro este fin de semana"

El fin de semana llega con un giro claro en las temperaturas. El sábado las máximas bajarán en la mayor parte del país. El descenso será generalizado, especialmente en el interior y en el este peninsular, donde se perderán entre tres y cinco grados respecto a los últimos días. El ambiente será claramente más fresco en el norte, con valores que apenas superarán los 12 o 14ºC en ciudades como León o Burgos. En el centro, Madrid rondará los 16ºC.

El contraste seguirá estando en el sur, donde Sevilla alcanzará los 23ºC y en puntos del Mediterráneo se moverán entre los 18 y los 20 ºC. En Canarias continuará el ambiente suave, con temperaturas en torno a los 21 o 22ºC, aunque con viento fuerte y mala mar. Durante la madrugada volverá el frío al interior, con heladas débiles en zonas de la Meseta norte y registros cercanos a los 0 ºC.

Sábado: calima y posibles lluvias de barro

El sábado seguirá marcado por la borrasca situada cerca de Canarias, aunque se desplazará hacia el norte de África. Desde esa posición favorecerá la llegada de polvo en suspensión hacia el sur y el este peninsular.

La calima podrá extenderse por Andalucía, el sureste y el área mediterránea. Al mismo tiempo, un frente muy desgastado atravesará el nordeste peninsular dejando lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental, Cataluña, Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana. No serán precipitaciones importantes, pero, al coincidir con el polvo en suspensión, podrían producirse lluvias de barro.

En Canarias persistirán el viento intenso y el fuerte oleaje.

Domingo: temperaturas al alza en el norte

El domingo 1 de marzo marca además el inicio de la primavera climatológica. Las temperaturas volverán a subir en la mitad norte, mientras que en el sur tenderán a mantenerse o a descender ligeramente.

Habrá más nubosidad en el sur, en el este peninsular y en Baleares, con algunas lluvias débiles en el entorno del cabo de la Nao y en el este andaluz. En la mitad norte predominarán los cielos despejados, con nieblas matinales en los Pirineos y en el alto Ebro.

La calima podría seguir presente en Andalucía y en el este de Canarias, aunque sin gran intensidad. Además, el viento de levante irá ganando fuerza en áreas del Estrecho.

