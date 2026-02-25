Sigue el calor de primavera mientras se acerca una nueva DANA a Canarias, que hoy envía su calima a la Penísnula

Seguimos con temperaturas de plena primavera, tanto es así, que casi han vivido un amanecer a 20º a orillas del Cantábrico. Gracias al viento de componente sur los termómetros han marcado 19ºC en Santander a primera hora de la mañana. Precisamente la madrugada ha sido muy complicada para los servicios de emergencia de Cantabria. Han tenido que luchar contra 40 incendios forestales simultáneos, avivados por este fuerte viento.

Frente con calima

Otra consecuencia más es la llegada de calima. Partió del Sahara, llegó a Canarias, y hoy la esperamos en el oeste de la península. Se va a encontrar con la llegada de un débil frente atlántico, que afecta al noroeste. En Galicia es donde esperamos las lluvias más probables, incluso podrán venir acompañadas de tormentas en el interior. Se podrán escapar algunas gotas en el oeste de Asturias y norte de León. En estos lugares, es donde podrán experimentar, la conocida como lluvia de barro. Es decir, precitaciones que cuando se secan 'lo dejan todo manchado'. En el Mediterráneo hoy la niebla ha acompañado desde primera hora. Bancos densos que pueden ser persistentes a lo largo del día. La calima abandona Canarias, debido por el fuerte viento que podrá superar los 70 km/h con aviso de nivel amarillo, y las lluvias que se esperan en el norte de las islas.

De primavera

En el resto del país continuaremos con tiempo de plena primavera. Con cielos poco nubosos, salvo por las nubes deshechas del frente y por la presencia de calima. También serán primaverales las temperaturas de la tarde. Con máximas que volverán a superar los 20ºC en el sur y que se quedarán cerca en el centro. Destaca en esta jornada los 25ºC previstos en Bilbao.

Dana a la vista

Mañana. Se situará en el este de Canarias, la consecuencia será el aumento de la inestabilidad en las islas con la aparición de tormentas. Puntualmente podrán ser fuertes, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. Aunque los chaparrones y granizadas serán probables en el resto de las islas entre el jueves y el viernes. En el resto del país predominará la estabilidad, salvo en el noroeste donde llegará un nuevo frente. Lo que iremos notando para el fin de semana, es que las temperaturas, comenzarán a normalizarse. Para alejarnos de esta primavera adelantada.

