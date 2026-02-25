Roberto Brasero avisa de lo que viene: "30º en Cantabria y una DANA en Canarias"

El País Vasco, Cantabria y Navarra encabezan el ranking de las temperaturas más altas de este miércoles. Las estaciones de Canarias se caen del listado al retirarse de allí la calima que elevada los termómetros hasta los 30º o más, como hemos contado estos días, y esos 30º se están rozando hoy en Zumaia (Guipuzcoa) o en Ramales de la Victoria (Cantabria).

Borrasca en Canarias

Mañana seguirá el tiempo estable y soleado en la mayor parte de España salvo en Canarias, donde una borrasca cambiará el tiempo del archipiélago con lluvias fuertes y fuertes rachas de viento. Chaparrones que pueden ser fuertes en algún momento del día y más probables en Lanzarote, Fuerteventura y norte de Tenerife y Gran Canaria. El viento también soplará con rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas, cumbres y medianías y bajarán notablemente las temperaturas en el archipiélago. Se trata de una pequeña DANA que enseguida se transformará en borrasca y el viernes ya habrá desaparecido aunque todavía quedará fuerte viento y oleaje en el archipiélago.

Sigue el sol en general

Del resto de España destacamos las nieblas que un día más aparecerán en la zona mediterránea y sobre todo en Mallorca, donde serán más densas y persistentes y el viento de levante que arrecia en el Estrecho donde dejará rachas de 70 kilómetros por hora.

Por lo demás, ya habrá pasado el frente que hoy sí está dejando lluvias en Galicia -20 lm/2 han recogido en Vimianzo, A Coruña- y más nubes en el resto del oeste peninsular.

Para el jueves volverá a predominar el sol con temperaturas similares a las de hoy salvo en Canarias, con ese citado descenso térmico que acompañará a la llegada de la borrasca, y el en Cantábrico donde bajarán algunos grados las máximas de mañana y ya no serán tan elevadas.

