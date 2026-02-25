Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Roberto Brasero avisa de lo que viene: "30º en Cantabria y una DANA en Canarias"

De nuevo ha caído el récord hoy de la temperaturas más alta en un mes de febrero en el aeropuerto de Bilbao, con más de 27º. Para mañana tenemos avisos por lluvias y viento fuerte en Canarias.

La previsión de Roberto Brasero

La previsión de Roberto Brasero

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

El País Vasco, Cantabria y Navarra encabezan el ranking de las temperaturas más altas de este miércoles. Las estaciones de Canarias se caen del listado al retirarse de allí la calima que elevada los termómetros hasta los 30º o más, como hemos contado estos días, y esos 30º se están rozando hoy en Zumaia (Guipuzcoa) o en Ramales de la Victoria (Cantabria).

Borrasca en Canarias

Mañana seguirá el tiempo estable y soleado en la mayor parte de España salvo en Canarias, donde una borrasca cambiará el tiempo del archipiélago con lluvias fuertes y fuertes rachas de viento. Chaparrones que pueden ser fuertes en algún momento del día y más probables en Lanzarote, Fuerteventura y norte de Tenerife y Gran Canaria. El viento también soplará con rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas, cumbres y medianías y bajarán notablemente las temperaturas en el archipiélago. Se trata de una pequeña DANA que enseguida se transformará en borrasca y el viernes ya habrá desaparecido aunque todavía quedará fuerte viento y oleaje en el archipiélago.

Sigue el sol en general

Del resto de España destacamos las nieblas que un día más aparecerán en la zona mediterránea y sobre todo en Mallorca, donde serán más densas y persistentes y el viento de levante que arrecia en el Estrecho donde dejará rachas de 70 kilómetros por hora.

Por lo demás, ya habrá pasado el frente que hoy sí está dejando lluvias en Galicia -20 lm/2 han recogido en Vimianzo, A Coruña- y más nubes en el resto del oeste peninsular.

Para el jueves volverá a predominar el sol con temperaturas similares a las de hoy salvo en Canarias, con ese citado descenso térmico que acompañará a la llegada de la borrasca, y el en Cantábrico donde bajarán algunos grados las máximas de mañana y ya no serán tan elevadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de lo que viene: "30º en Cantabria y una DANA en Canarias"

César Gonzalo

Sigue el calor de primavera mientras se acerca una nueva DANA a Canarias, que hoy envía su calima a la Penísnula

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Hemos pasado de una histórica racha de borrascas a un calor que más bien parece de abril"

El tiempo del martes 24 de febrero
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Más calor en Bilbao que en Alicante"

Imagen de Mercedes Martín, presentadora de El Tiempo.
El Tiempo

Mercedes Martín: "Una semana más de tiempo primaveral y casi sin lluvias"

La previsión del tiempo de Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero anuncia sol y 20º este fin de semana: "Este fin de semana llega el némesis de las borrascas"

Llegan los 20ºC y sobre todo llega el sol que apenas hemos visto en lo que va de año. Cuando queda un mes justo para que empiece la primavera podemos confirmar que tendremos un fin de semana de ambiente primaveral.

César Gonzalo
Tiempo anticiclónico

Hola a las gafas de sol y adiós a los paraguas: César Gonzalo anuncia que llega el anticiclón con calor de primavera

A pesar del frío de primera hora, notaremos como por la tarde las temperaturas empiezan a subir. En un viernes en el que notaremos que el tren de borrascas a terminado. Con viento que irá perdiendo fuerza en el este, y todavía algunas lluvias en el norte del país Vasco y de Navarra. Para dar paso a un fin de semana que nos dejará tardes de plena primavera.

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero anuncia la llegada del anticiclón: "Será un fin de semana distinto a lo que venimos teniendo"

César Gonzalo

La borrasca Pedro se despide con frío, y en el este mucho viento: después llega un fin de semana de paseo

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Adelanto primaveral para el fin de semana"

Publicidad