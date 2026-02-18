Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "La borrasca Pedro no dejará consecuencias demasiado adversas"

La borrasca Pedro, la decimosexta de la temporada, sacude España este miércoles y jueves. Sa darán vientos fuertes, además de temporal marítimo y nevadas desde cotas de 700 metros en el norte. Más de una docena de comunidades activan las alertas por tiempo adverso. Manu Sánchez aborda la situación de la borrasca Pedro en las Noticias de la Mañana de la mano del portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, quien señala que "las consecuencias no van a ser demasiado adversas".

Rubén del Campo confirma que la borrasca Pedro llega con "temporal marítimo en el norte, olas de más de 7 metros, vientos fuertes, algo de viento muy intenso en el norte y este de la Península, lluvias y cota de nieve baja durante el miércoles y el jueves". Tras ello, la borrasca pasará y "tendremos un tiempo estable, anticiclónico, casi primaveral prácticamente una semana".

Con Pedro cierra se cierra "durante unos cuantos días" esta sucesión de borrascas. Aunque parezca que el invierno está siendo interminable debido a ello, del Campo nos explica que "la temporada que más lejos hemos llegado fue el año 2024, que llegamos hasta la letra 'R', la borrasca Renata fue la que cerró la lista aquel año". Este 2026, "al ritmo que vamos", precisa el portavoz de la AEMET, "no es descartable que se acabe la lista". En dicho caso, "se aplicarían otros nombres, hay un plan 'b'".

La borrasca Pedro

Nuestro compañero Roberto Brasero nos explicaba que "España y Francia, además de otros países, tienen la misma lista para nombrar las borrascas, ya que pertenecen al mismo grupo predictivo en que se divide Europa, el grupo suroeste. En este caso, ha sido Meteo-France el que ha tirado de la lista para nombrar esta borrasca que a ellos afectará con más fuerza".

