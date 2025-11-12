La AEMET alerta de la borrasca Claudia en Canarias: más de una decena de vuelos desviados y clases suspendidas

La borrasca Claudia ha llegado a Canarias y se espera que deje fuertes precipitaciones a lo largo de las próximas horas en todo el archipiélago. Donde primero lo han empezado a notar es en la isla de La Palma donde se han registrado las primeras lluvias a lo largo de esta mañana. Allí ya se ha podido ver el barranco de Las Angustias con mucha agua.

Aunque lo peor se espera para las próximas horas. De hecho la AEMET ha publicado una nota informativa donde alertan de que las lluvias acumuladas en 12 horas podrían llegar a los 100 litros por metro cuadrado. Especial atención también al viento que podría soplar con rachas de hasta 90 km/hora.

De hecho el viento ya ha ocasionado algunos problemas en los aeropuertos. A esta hora ya se han producido 4 desvíos de vuelos que tenían que haber tomado tierra en La Palma y no han podido hacerlo. En Gran Canaria 7 aviones no han podido tomar tierra y han tenido que ser desviados a Tenerife Sur y Fuerteventura, a causa del viento.

Ante la previsión de que esta tarde el frente activo se sitúe de lleno sobre el archipiélago, el Gobierno de Canarias ha activado la situación de Alerta por lluvia, viento e inundaciones a causa de las precipitaciones y Prealerta por tormentas y por temporal marítimo. En la tarde noche de este miércoles la isla de Tenerife es la que más afectada se verá, es por ello que se han activado los planes de emergencia prácticamente en todos los municipios de la isla. El Cabildo de la isla también ha puesto en marcha su plan de seguridad que supone el cierre de senderos y caminos.

Sin clases presenciales

Asimismo, la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ha decidido suspender desde este miércoles por la tarde toda la actividad lectiva presencial. Desde las 15:00 se recomendaba además no realizar actividades extraescolares y el jueves no habrá clases en los centros educativos.

Máxima precaución

Las autoridades piden extremar todas las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios ante la posibilidad de que la tormenta arrecie en las próximas horas y especialmente durante la noche.

