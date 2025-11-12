Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Borrasca Claudia

La AEMET alerta de la borrasca Claudia en Canarias: más de una decena de vuelos desviados y clases suspendidas

Los efectos de este frente se han empezado a notar en la isla de La Palma. La AEMET ha publicado una nota informativa donde alertan de que las lluvias acumuladas en 12 horas podrían llegar a los 100 litros por metro cuadrado.

Temporal de viento en la playa de El Cotillo

Más de una decena de vuelos desviados y clases suspendidas | EFE

Publicidad

Gracia López
Publicado:

La borrasca Claudia ha llegado a Canarias y se espera que deje fuertes precipitaciones a lo largo de las próximas horas en todo el archipiélago. Donde primero lo han empezado a notar es en la isla de La Palma donde se han registrado las primeras lluvias a lo largo de esta mañana. Allí ya se ha podido ver el barranco de Las Angustias con mucha agua.

Aunque lo peor se espera para las próximas horas. De hecho la AEMET ha publicado una nota informativa donde alertan de que las lluvias acumuladas en 12 horas podrían llegar a los 100 litros por metro cuadrado. Especial atención también al viento que podría soplar con rachas de hasta 90 km/hora.

De hecho el viento ya ha ocasionado algunos problemas en los aeropuertos. A esta hora ya se han producido 4 desvíos de vuelos que tenían que haber tomado tierra en La Palma y no han podido hacerlo. En Gran Canaria 7 aviones no han podido tomar tierra y han tenido que ser desviados a Tenerife Sur y Fuerteventura, a causa del viento.

Ante la previsión de que esta tarde el frente activo se sitúe de lleno sobre el archipiélago, el Gobierno de Canarias ha activado la situación de Alerta por lluvia, viento e inundaciones a causa de las precipitaciones y Prealerta por tormentas y por temporal marítimo. En la tarde noche de este miércoles la isla de Tenerife es la que más afectada se verá, es por ello que se han activado los planes de emergencia prácticamente en todos los municipios de la isla. El Cabildo de la isla también ha puesto en marcha su plan de seguridad que supone el cierre de senderos y caminos.

Sin clases presenciales

Asimismo, la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ha decidido suspender desde este miércoles por la tarde toda la actividad lectiva presencial. Desde las 15:00 se recomendaba además no realizar actividades extraescolares y el jueves no habrá clases en los centros educativos.

Máxima precaución

Las autoridades piden extremar todas las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios ante la posibilidad de que la tormenta arrecie en las próximas horas y especialmente durante la noche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alerta naranja en Cataluña por fuertes lluvias: más de 100 vuelos cancelados en El Prat y carreteras cortadas por incidencias

Lluvias torrenciales en Cataluña

Publicidad

El Tiempo

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín avisa de los efectos de la borrasca Claudia: "Más de 120 l/m² y vientos huracanados"

Temporal de viento en la playa de El Cotillo

La AEMET alerta de la borrasca Claudia en Canarias: más de una decena de vuelos desviados y clases suspendidas

César Gonzalo, sobre el temporal 'Claudia'

El temporal 'Claudia' comienza en el oeste del país: En el resto el calor en pleno noviembre, según César Gonzalo

La imagen que deja la tormenta solar en Cáceres
Tormenta solar

Todo lo que debes saber ante la 'severa' tormenta solar que golpea hoy el campo magnético de la Tierra

Roberto Brasero
Borrasca Claudia

¿Dónde afectará el temporal Claudia? Roberto Brasero detalla las zonas que se llevarán "la mayor ración de lluvias y viento"

Imagen de archivo de una mujer caminando bajo la lluvia en La Laguna
Borrasca Claudia

Alerta en Canarias por la borrasca Claudia: se esperan lluvias de más de 100 litros y rachas de 80 km/h

El archipiélago canario se encuentra en alerta por la borrasca Claudia. Canarias se prepara para lluvias muy fuertes y rachas de viento.

César Gonzalo, borrasca Claudia
Borrasca en Camino

La llegada de la borrasca Claudia activa los primeros avisos: César Gonzalo avisa que irán a más

Martes con avisos de nivel naranja en Galicia por olas de más de 6 metros, y amarillos por fuertes lluvias y rachas de viento. Viento que también soplará con fuerza en el resto del extremo norte. En el resto se mantiene el tiempo tranquilo, con nubes por la mañana y, después grandes claros, en una tarde más cálida que la de ayer. Mañana atención en Canarias.

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de la llegada de la borrasca Claudia: "Va a dejar lluvias y fuertes rachas de viento"

César Gonzalo

El aviso de César Gonzalo: "El tira y afloja entre una borrasca y el anticiclón nos dejará abundantes lluvias en el oeste"

Roberto Brasero

Roberto Brasero advierte de un fin de semana de contrastes: del viento y la lluvia al frío y el sol

Publicidad