Roberto Brasero: "El frío se queda"

Un frente para empezar la semana

Este lunes va a ser el día más lluvioso pero también el menos frío de toda esta semana. A partir del miércoles se irán instalando las altas presiones y predominarán los cielos soleados en la mayor parte de España durante el resto de las semana pero con temperaturas muy bajas, sobre todo por las noches y por la mañana temprano. Esta será de nuevo una semana de heladas. Hoy nos las hemos tenido debido a las nubes que han ido avanzando por toda la península con lluvias persistentes en Galicia y las Comunidades del Cantábrico y que se han ido extendiendo a lo largo del día por Castilla y León, Navarra, La Rioja, Extremadura y la comunidad de Madrid y ahora por la tarde o tarde noche la tendremos en Castilla La Mancha, norte de Andalucía, Aragón e incluso en el interior de Cataluña y de la comunidad Valenciana al final del día.

Lluvias y nevadas en el norte

Mañana este frente terminará de abandonar España por el sureste donde podremos tener algún chaparrón con fuerte viento de madrugada, sobre todo en las provincias de Jaén o Granada. Sí pueden ser más fuertes la tormentas en Balares y el viento en el norte de Castellón y la provincia de Tarragona, donde las rachas del cierzo pueden superar los 100 kilómetros hora. Pero donde tendrán el tiempo más inclemente será en el Cantábrico oriental. Ya no es por el frente, que ese ya habrá pasado, pero sí por una nueva descarga de aire frio que llega del norte de Europa. No será ni tan extensa ni tan intensa como la de la semana pasada pero nos podrá dejar lluvias copiosas y alguna tormenta fuerte en zonas de Cantabria, País Vasco y norte de Navarra y de nuevo nevadas en la Cordillera Cantábrica y el Pirineo occidental. No serán en ningún caso como las del jueves y viernes pasados, no bajará tanto la cota, pero a partir de unos 1000 o 1200 metros ya puede caer nieve en los pueblos de montaña del norte e incluso al final del día puede bajar hasta el entorno de los 700m. en el nordeste.

Más heladas

Lluvias ya más débiles en el oeste de Asturias ,en Galicia o a primeras horas en el Estrecho y Melilla, y en Canarias posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas. En el resto de España el cielos se irá aclarando según avance la jornada con temperaturas máximas en descenso en la mitad norte peninsular y en los archipiélagos y pocos cambios en el resto. De momento. Porque en la noche del martes al miércoles ya bajarán las mínimas de manera generalizada en la península y eso significa que se extenderán las heladas por más zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y nordeste de la Sur; moderadas incluso localmente fuertes en Pirineos con 10 o 15 bajo cero. El miércoles será un día más frío, con Viento fuerte de componente norte con rachas muy fuertes en el entorno del bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán y Baleares, y nevada aún a primeras horas en el Pirineo. Pero en general las precipitaciones se irán retirando y a partir el miércoles y hasta el fin final de semana apenas lloverá, ya no nevará y tendemos tardes con mucho sol tras unas gélidas mañanas.