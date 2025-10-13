Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Emergencia por lluvias torrenciales en el sur de Cataluña: más de 200 litros por metro cuadrado y centenares de incidencias

Las comarcas del Montsià y el Baix Ebre concentran la mayoría de los avisos, con carreteras y líneas de tren cortadas, clases suspendidas y más de un millar de personas evacuadas.

Varias personas trabajan en la limpieza de las calles en Mas de Barberans

Varias personas trabajan en la limpieza de las calles en Mas de BarberansEFE

El sur de Cataluña continúa en estado de emergencia por las intensas lluvias que desde el domingo han descargado más de 200 litros por metro cuadrado en distintos puntos de las Terres de l’Ebre. Las precipitaciones han provocado graves inundaciones, numerosos incidentes y el corte de carreteras y vías de tren. Los Bombers de la Generalitat han recibido 340 avisos entre la tarde del domingo y la mañana de este lunes, la mayoría en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, principalmente por personas atrapadas en vehículos en caminos o barrancos anegados.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido desde el centro de coordinación de emergencias en Tortosa que el episodio "aún no ha terminado" y ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios. Las autoridades insisten en permanecer en casa ante la previsión de nuevas tormentas durante la tarde.

El teléfono de emergencias 112 ha gestionado unas 2.000 llamadas desde el inicio del temporal. Municipios como la Ràpita, Alcanar, Santa Bàrbara, Godall o Ulldecona han sufrido escenas dramáticas: calles convertidas en auténticos ríos, vehículos arrastrados por la corriente y vecinos confinados por precaución.

Emergencias ha atendido a 18 personas heridas

El Sistema de emergencias ha atendido a 18 personas, una de ellas con heridas graves tras una caída, aunque los Bomberos destacan que, pese a las "situaciones peligrosas" vividas, no se han registrado víctimas mortales.

Más de un millar de personas han pasado la noche en polideportivos y centros públicos habilitados de urgencia, según el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. Solo en Amposta, entre 600 y 700 personas, muchas de ellas viajeros sorprendidos por el corte de la AP-7, durmieron en el pabellón deportivo, donde Cruz Roja repartió mantas y comida.

Suspendidas las clases

La Generalitat ha suspendido las clases en cinco comarcas: Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Terra Alta, afectando a unos 50.000 alumnos. También se ha cancelado la actividad no urgente en centros de salud y juzgados de la zona.

Durante la madrugada, se reabrió parcialmente la autopista AP-7 entre Ulldecona y Freginals, aunque otras carreteras y tramos ferroviarios permanecen cortados. Renfe ha suspendido los trenes de media y larga distancia con salida o destino en Barcelona y Valencia.

Protecció Civil ha enviado dos alertas masivas a los teléfonos móviles de los habitantes del litoral sur, desde Alcanar hasta Salou, advirtiendo del riesgo de nuevas inundaciones. Illa ha reiterado su apoyo a las familias afectadas y ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencias.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la prudencia: no circular por zonas inundadas, evitar rieras y torrentes, y no aparcar en lugares susceptibles de anegarse. Con el terreno saturado y nuevas lluvias previstas, Cataluña afronta una jornada de máxima precaución.

