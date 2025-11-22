Ola de frío polar en España: temperaturas bajo cero, nieve y alerta en nueve provincias

España continúa bajo la influencia de una masa de aire frío que deja un clima invernal en la mayoría de la Península. El frío, la nieve, las lluvias, las olas y el viento han activado los avisos en nueve provincias, tal y como detallan en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante la jornada del sábado, se esperan heladas puntualmente fuertes en zonas altas del norte peninsular, sobre todo, en los valles altos de los Pirineos.

Nivel naranja por oleaje en Baleares y Girona

En concreto, las provincias con avisos de nivel amarillo por oleaje serán Baleares, Cantabria, Barcelona, Tarragona y Castellón. En Baleares y Girona, se elevará al nivel naranja.

Por su parte, La Palma activará el aviso amarillo por lluvia. También en este nivel, pero por nieve, estará Lleida. Mientras tanto, Huesca y Lleida tendrán aviso amarillo por temperaturas mínimas. De la misma manera, el viento va a activar el aviso amarillo en Huesca, Teruel, Baleares, Girona, Lleida, Tarragona y Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado probables rachas muy fuertes de componente norte en el Ampurdán, Baleares, bajo Ebro, sistemas montañosos de la mitad norte y zonas expuestas del litoral mediterráneo, que tenderán a amainar. Además, la masa fría ártica se sustituirá por otra más templada que va a dejar a partir del mediodía cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica de la Península y algunas zonas altas del interior por la mañana.

Nieve en las primeras horas del día en la mitad norte

También se esperan precipitaciones. Por lo general, esas precipitaciones serán débiles en la mitad norte, que podrán ser de nieve a primeras horas con cotas de entre 1.000 y 1.200 metros.

Por otro lado, el cielo en Canarias será nuboso con precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas y con probabilidad de que sean más persistentes e intensas en el este de La Palma.

Heladas en el interior de la Península

En cuanto a temperaturas máximas, estarán en ascenso en el nordeste, lo que puede ser notable en zonas puntuales de los sistemas montañosos, y se esperan pocos cambios en el resto. Al mismo tiempo, las temperaturas mínimas van a descender en buena parte del interior con ascensos puntuales en el alto Ebro, pero con pocos cambios en Canarias.

También se esperan heladas en la mayor parte del interior de la Península, excepto en zonas bajas del oeste de Andalucía, Extremadura y del Ebro. Por su parte, serán moderadas en entornos de montaña de la mitad norte y del este peninsular y localmente fuertes en Pirineos. A su vez, el viento va a soplar de componente oeste y noroeste en la mayor parte del país, excepto en el Cantábrico oriental, con predominio de la componente sur y componente este en la meseta sur, Andalucía y Alborán.

Viento fuerte en Pirineos y flojo en el oeste de la meseta sur

Además, el viento será moderado en los litorales con probables rachas muy fuertes en Pirineos y será fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán, Baleares, bajo Ebro y zonas expuestas del litoral mediterráneo con tendencia a amainar al final.

Al mismo tiempo, el viento será flojo en el oeste de la meseta sur y Andalucía y con intervalos de moderado en el resto. Por su parte, en Canarias se espera alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.