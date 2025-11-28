Roberto Brasero alerta de que "vuelve la lluvia con nevadas en las montañas... y el frío sigue"

Niebla y cencelladas

El último fin de semana de noviembre llega con cambios. El anticiclón que ha dominado el tiempo de estos últimos días empieza a retirarse y permitirá que un frente -el primero de muchos posiblemente- recorra la península de oeste a este durante el fin de semana. Antes, en esta próxima madrugada que tenemos por delante y mañana sábado a primera hora, como todavía no habrá llegado el frente, amaneceremos con temperaturas similares a las de hoy, es decir, muy frías, y con heladas en numerosas zonas del interior peninsular, sobre todo la mitad norte.

Y por otro lado debido al aumento de la humedad que precede al frente, tendremos también numerosas nieblas para empezar el día: en Galicia, en La Mancha… y sobre todo en Castilla Y León donde pueden ser especialmente densas y persistentes (hay avisos por visibilidad reducida a 100 metros en Valladolid, Palencia y Zamora para mañana). De la unión de ambos meteoros, la niebla por un lado y la helada por otro, sale un tercero: la cencellada, que es cuando las gotitas de niebla se congelan sobre algún poste o algún objeto y dan lugar a gélidos paisajes, algunos muy espectaculares. No hay que descartar que ocurra este próxima madrugada en la meseta norte. Y luego, el frente.

Lluvias muy repartidas

Por el noroeste entrarán las lluvias mañana y todavía no llegarán al este o sur peninsular ni a Baleares y Canarias, regiones donde tendrán todavía un sábado mayoritariamente soleado. Sin embargo en Galicia puede llover ya desde por la mañana, y pueden ser intensas y localmente persistentes. en el litoral oeste de Galicia (hay avisos de nivel amarillo por lluvias mañana en las Rias Baixas). A lo largo de la mañana la lluvia llegará también a Asturias ya por la tarde irá alcanzando el resto del cantábrico y más débilmente, Castilla y León. Hasta el sistema central donde pueden llegar ya de noche. Se espera que la precipitación sea en forma de nieve en cotas superiores a 1200-1600m.

El domingo más revuelto

El día acabará pero el frente seguirá avanzando, ya cuando estemos en domingo, y ese día, el último de noviembre, empezará con frío, muchas nubes y posibles lluvias en buena parte del interior peninsular, Pirineos y Cantábrico oriental. En la vertiente mediterránea y zona centro tenderán a remitir por la tarde, excepto en las Baleares y zonas del sureste peninsular donde pueden seguir todo día. Y en Ceuta y Melilla incluso se pueden reforzar y dejarnos algunas tormentas ocasionalmente fuertes. En Cantabria, País Vasco y norte de Navarra también podrán seguir todo el día y en el resto irán remitiendo durante la mañana.

Y volverá a nevar en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800 m. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Y con temperaturas en descenso, sobre todo en la mitad oriental de España donde ya no llegaremos a los 20º que sí se alcanzarán mañana en Valencia o Málaga por ejemplo. Un fin de semana frío y variadamente otoñal.

