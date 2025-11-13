La borrasca Claudia azota Canarias: carreteras cortadas, vuelos cancelados y clases suspendidas

La borrasca Claudia ha llegado con mucho genio a Canarias. En las imágenes que acompañan esta noticia es posible ver su efecto en el puerto de San Sebastián, en La Gomera, o en los barrancos de La Palma, algunos de ellos hacía mucho tiempo que no salían con esa cantidad de agua. Es la isla donde más se está cebando esta borrasca de gran impacto.

Además, se han cortado carreteras, cancelado vuelos y suspendido las clases. Este jueves, hay alerta en todo el archipiélago por tormentas y fuerte viento.

Una de las imágenes del vídeo superior es la del barranco de las Nieves, en la isla de La Palma, donde las intensas lluvias han provocado que los alcantarillados no dieran a basto y las calles han comenzado a inundarse. Los camiones y los autobuses se ven obligados a detenerse debido a la tormenta.

El paso de la borrasca Claudia tambien se empieza a notar en Tenerife, con fuertes rachas de viento y el mar picado. Se ha prohibido el acceso a varias playas, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote se han cerrado los puertos, y hay vuelos cancelados debido al temporal. También se han suspendido las clases en todas las islas.

Incidencias

Entre las incidencias registradas por el paso de Claudia, se han contabilizado desprendimientos de piedras en carreteras y cortes de las vías LP-109 (Las Mimbreras), la LP-214 de acceso de la Cumbrecita en La Caldera de Taburiente y la LP-4 del Roque de Los Muchachos, según informa el Cabildo.

La Laguna activa el CECOPAL

El Ayuntamiento de La Laguna activó este miércoles el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL) ante la alerta meteorológica decretada por el Gobierno de Canarias por la llegada de la borrasca Claudia. Esto implica el cierre de instalaciones deportivas, culturales y de ocio, así como la suspensión de todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento.

Precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado

La borrasca Claudia ha dejado precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos y 80 en el municipio de Breña Alta, en La Palma, mientras que en zonas de El Paso, como el barranco de Las Angustias, se han registrado precipitaciones de hasta 54 litros por metro cuadrado.

El Cabildo de Fuerteventura ha suspendido los eventos y actividades que organiza y ha decretado el cierre de las instalaciones dependientes del mismo ante la declaración de alerta por lluvias y viento. Además, desde las 00:00 horas, se activó el Plan de Emergencias Insular (PEIN).

