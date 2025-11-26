Roberto Brasero avisa: "Mañana será el amanecer más frío de la semana antes de la llegada del anticiclón"

Mañana amanecerá con heladas en más zonas de España, será el amanecer más frío de la semana, pero luego también veremos mucho el sol y las temperaturas por la tarde serán algo más altas que las de los últimos días. Y mañana, también. Ahí está la novedad. Llega el anticiclón, las altas presiones que de momento han empezado a asomar hoy y protagonizarán el tiempo del mañana y de pasado.

Más sol y más heladas

Jueves y viernes van ser día de precipitaciones nulas o cuando menos escasas a diferencia del tiempo que hemos tenido en lo que llevamos de mes. Mañana de todos modos veremos nubes todavía en el extremo norte que podrían dejar alguna lluvia débil más probable en el Cantábrico central, mientras que en Pirineos podremos tener aún alguna nevada también débil y en una cota que subirá de 800/1000 metros hasta 1400/1600 m.

También podrían repetirse los chubascos en Menorca y norte de Mallorca, donde sigue el fuerte viento y oleaje y viento fuerte también en el resto del noreste peninsular. En Canarias a nubes en el norte de las islas occidentales y más despejado por el sur. Y despejado o poco nubosos estarán los cielos también del resto de España con unas temperaturas que hoy marcarán la diferencia.

Tardes más templadas

Y es que esta próxima noche así como las primeras horas del jueves aún tendremos ambiente muy frío con temperaturas mínimas en descenso en la vertiente mediterránea, ligero en el cuadrante noroeste y en la vertiente sur atlántica y con pocos cambios en el resto. Se darán heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur; moderadas incluso localmente fuertes en Pirineos.

Mañana helará más que hoy. Pero luego por la tarde las máximas subirán en la mayor parte de la Península, un ascenso más acusado en montañas del norte, manteniéndose con pocos cambios en zonas bajas del oeste y los archipiélagos y con descensos en depresiones del noreste, litorales de Alborán y del sureste.

El viernes, misma tendencia: frío matinal y tarde más templada y para el fin de semana podrían llegar los cambios de la mano de un frente que atraviese las altas presiones para recorrerá la mitad norte peninsular entre el sábado y el domingo con algunas lluvias pero sobre todo con bastantes nubes más. Eso ya lo veremos mañana.

