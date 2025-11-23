Adiós al frío polar pero no por mucho tiempo

España se ha visto sorprendida en los últimos días por un adelanto del invierno con nevadas y heladas en muchos puntos del interior del país, y con temperaturas propias del mes de enero. Un frío que este fin de semana dice adiós, aunque no por mucho tiempo.

La masa de aire ártica se marcha y llega a nuestro país una masa más templada que hará que suban las temperaturas durante la jornada de este domingo, con temperaturas máximas que llegarán a ser 10 ºC por encima de las de este sábado. Se alcanzarán los 20 ºC de máxima en Barcelona, 17 ºC de máxima en el País Vasco o los 21º C de máxima en el Mediterráneo.

Precipitaciones y fuerte viento

Aunque la madrugada de este lunes arrancará con un ambiente mucho más suave y prácticamente desaparecerán las heladas en casi todo el país, estaremos pendientes de las precipitaciones que pueden ser contundentes y persistentes en puntos de Galicia, Principado de Asturias, Cordillera Cantábrica, en Pirineos y en el País Vasco, con un descenso de la cota de nieve a los 900 metros.

Unas precipitaciones que avanzarán durante la jornada al resto del país, con menor probabilidad en orillas del Mediterráneo.

Este lunes también será protagonista el viento, que soplará con fuerza en amplias zonas de montaña del interior, en la mitad este peninsular, Vertiente Mediterránea y en costas del norte, puntos que estarán en aviso amarillo hasta las 12 de la noche por rachas que podrán alcanzar los 80 km/h. Además, estaremos pendientes también de los avisos amarillos por riesgo costero en las costas del norte, por viento de fuerza 7.

Mientras tanto, en el Archipiélago Canario estarán con sol, calima y calor, con valores que rondarán los 30 grados.

Este día vuelve el frío

Este respiro del frío durará solo hasta el martes, que será cuando llegue una nueva lengua de aire frío que comenzará a colarse el lunes por la noche, y que permanecerá en nuestro país hasta mitad de la semana. Esa lengua de aire frío, será la responsable de hacer que regresen las heladas, sobre todo al cuadrante nordeste peninsular, y hará que las temperaturas máximas vuelvan a ser propias del mes de enero.

En zonas del interior peninsular, entre el jueves y el viernes, se espera que las máximas no superen los 10 °C, un valor muy bajo para finales de noviembre. Además, este frío vendrá acompañado de nevadas significativas, sobre todo en el tercio norte peninsular, en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, donde la cota de nieve descenderá entre los 500 y los 600 metros.

El martes también descenderán las temperaturas mínimas y máximas en las Islas Canarias.

