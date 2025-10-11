DANA
Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Murcia pide la intervención de la UME en Los Alcázares
La DANA Alice continúa en España con avisos naranjas en la Comunidad Valenciana y Baleares. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares por las inundaciones causadas por el desbordamiento de ramblas.
La localidad murciana de San Javier ha acumulado en las últimas horas casi 180 litros de agua de lluvia por metro cuadrado en las últimas horas, según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura. En La Tercia, pedanía del municipio de Murcia, han sido 94, 87 en la rambla de Benipila en Cartagena, 84 en la de La Maraña por Balsicas, en Torre Pacheco, y 80 en la desembocadura de la cartagenera de El Albujón.
Según la Aemet, las precipitaciones se mantendrán hasta el lunes.
Última hora de la DANA Alice en España, en directo | La UME se dirige a Los Alcázares
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se dirige a esta hora hacia el municipio murciano de Los Alcázares, en el Mar Menor, ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas por las intensas lluvias de la DANA Alice. El delegado de Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, que ha recorrido de madrugada los municipios de la comarca de Cartagena Mar Menor afectados por el temporal que azota la Región desde el jueves, ha informado en la red social X de que ya se ha hecho efectivo el despliegue de la UME solicitado por el Ayuntamiento de Los Alcázares.
El Gobierno regional, por su parte, ha elevado a nivel 2 el Plan Inunmur ante el Riesgo de Inundaciones, lo que posibilita la intervención de medios estatales.
Última hora de la DANA Alice en España, en directo
Buenos días y gracias por seguir la última hora de la DANA Alice en España.
