Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Murcia pide la intervención de la UME en Los Alcázares

La DANA Alice continúa en España con avisos naranjas en la Comunidad Valenciana y Baleares. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares por las inundaciones causadas por el desbordamiento de ramblas.

La localidad murciana de San Javier ha acumulado en las últimas horas casi 180 litros de agua de lluvia por metro cuadrado en las últimas horas, según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura. En La Tercia, pedanía del municipio de Murcia, han sido 94, 87 en la rambla de Benipila en Cartagena, 84 en la de La Maraña por Balsicas, en Torre Pacheco, y 80 en la desembocadura de la cartagenera de El Albujón.

Según la Aemet, las precipitaciones se mantendrán hasta el lunes.

