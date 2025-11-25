Roberto Brasero avisa de un "breve zarpazo invernal": nieve, granizo y frío antes del regreso del anticiclón

Seguirá cayendo esta tarde lluvia, nieve y granizo en el norte peninsular, e incluso en Baleares, sobre todo en Menorca. Están siendo más intensas las nevadas hoy en el Pirineo Occidental, donde además puede bajar la cota hasta los 600 o 700 metros al final del día. Acaba de granizar en Zaragoza, el viento sopla con fuerza en Tarragona y el archipiélago balear, y llueve con persistencia en zonas de Asturias, Cantabria, País Vasco o Navarra. En el aeropuerto de Bilbao suman ya 40 l/m².

Menos lluvias, más frío

Mañana se esperan precipitaciones en los mismos lugares que ayer, pero ya no con tanta intensidad. Aflojan la lluvia y la nieve, y arrecia el frío. Amanecerá con heladas hoy en más zonas del interior peninsular, zonas de montaña de la mitad norte, pero también en las del sureste, en Castilla y León o en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Seguirá nevando en Pirineos a primeras horas a partir de tan solo 700 metros, pero esas nevadas irán perdiendo intensidad según avance la mañana. Las lluvias tampoco serán tan persistentes como las de hoy, aunque todavía puede llover en Cantabria, País Vasco o norte de Navarra. Pero la tendencia es que vayan disminuyendo las precipitaciones. No así el viento ni el frío.

Temporal en Baleares

En cuanto al viento, seguirá fuerte en Girona, en el bajo Ebro y sobre todo en Baleares, con temporal costero que eleva los avisos a nivel naranja para mañana, e incluso tormentas con granizo en Mallorca y Menorca. En Canarias podría llover a primeras horas en Lanzarote y luego por la tarde en el norte de las islas occidentales. En el sur peninsular y el noreste está poco nuboso desde por la mañana, y en el resto de España la tendencia es que vaya disminuyendo la nubosidad a lo largo del día.

El anticiclón en camino

Mañana miércoles no solo hará más frío que hoy a primera hora, sino que las temperaturas máximas, las de por la tarde, también serán inferiores a las de hoy, sobre todo en la mitad oriental de España. El jueves todavía helará más a primera hora, pero por la tarde será distinto y subirán las máximas dos o tres grados en la mayor parte del país.

Mínimas en descenso y máximas en ascenso. Eso es debido a la presencia de las altas presiones: la entrada del anticiclón desde el oeste dejará una situación de mayor estabilidad en la Península tanto mañana como, sobre todo, el jueves y el viernes, días en los que se notará más ese tiempo de heladas nocturnas y frío matinal, pero también de días soleados y temperaturas ligeramente más altas por la tarde de las que estamos teniendo ahora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.