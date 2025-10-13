Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Brasero avisa de más lluvias: "Últimos coletazos de un temporal al que le cuesta despedirse"

Vuelve este lunes el aviso rojo a la provincia de Valencia y todavía mañana martes podremos tener lluvias fuertes en Cataluña y Baleares.

Roberto Brasero

La previsión del tiempo de Roberto Brasero | Antena 3 Noticias

Roberto Brasero
Publicado:

Hoy ha vuelto a activarse el nivel rojo por riesgo extremo en el litoral sur de la provincia de Valencia. A media mañana han empezado a reforzarse las precipitaciones y un sistema estacionario ha dejado 102 l/m² acumulados en Gandía en solo una hora extendiéndose la lluvia torrencial hacia otras localidades de La Safor (Gandía, Xeraco, Tavernes de la Valldigna) y de la Ribera Baixa (Sueca, Cullera) si bien a primera hora de la tarde han ido remitiendo la mayoría de estas precipitaciones.

Pero ojo: AEMET ha decidido extender el aviso rojo hasta la medianoche de hoy por la posibilidad de que se pueda repetir esta manera de llover: torrencial y estática. Además por parte de la Generalitat valenciana se ha activado la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la comarca de La Safor.

Por otro lado hemos tenido también unas tormentas matinales en los Montes de Toledo, zonas de Toledo y Ciudad Real y han caído 16 l/m2 en Guadalupe provincia de Cáceres. Ha llovido donde hace mucho que no llovía pero esas lluvias de momento no se van a repetir. Sin embargo en el Mediterráneo todavía puede dar algún coletazo el temporal.

Últimos coletazos del temporal

Digo "últimos coletazos del temporal" y no "últimos coletazos de Alice" ya que en rigor la DANA ya ha desaparecido, Alice ya no existe, pero sigue entando aire frío en capas altas de la atmósfera y tenemos un alto índice de humedad en todas sus capas (altas, medias y bajas): los ingredientes necesarios, en definitiva, para que sigamos teniendo problemas aunque ya no tengamos DANA. Y sobre todo esos sistemas convectivos estacionarios como el del sur de Tarragona ayer o el de La Safor de esta mañana, que siguen generando lluvias torrenciales.

Para mañana martes esa la tenemos todavía en Balares y en Cataluña, por lo tanto mucha precaución en estas comunidades sobre todo en la primera mitad del día y en zonas de Cataluña también por la tarde. De momento para mañana los avisos que tendremos serán de nivel naranja en todo el archipiélago balear hasta las 18 horas y en el resto ya serán de nivel amarillo. Por la mañana serán probables aún algunas lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana y tormentas en el este de Castilla- La Mancha y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con tormentas en zonas de montaña del centro y norte peninsular, sobre todo en los Pirineos y el sistema ibérico.

Nieblas y sol

Cuenten mañana martes también con nieblas persistentes en la provincia de Lugo, tango a primera hora como después por la tarde y algunos intervalos nubosos en el Cantábrico, zona centro y el sureste. Pero en general será un martes soleado en la mayor parte del oeste peninsular y de Canarias.

Las temperaturas serán similares a las de hoy, con algunas variaciones por ejemplo en el Cantábrico donde bajarán uno o dos grados y subidas igual de ligeras en el interior de la mitad sur y del levante peninsular. Alcanzaremos los 24º en Zaragoza, Vitoria, Bilbao y Barcelona ,25º en Alicante y Madrid, 26º en Pontevedra y en Toledo; 27º en Cáceres y en Murcia, 30º en Ourense y Badajoz y hasta 32º a la sombra llegarán de nuevo en Sevilla.

