Roberto Brasero avisa de un frío ártico que dejará un viernes blanco en media España: "Llegó la nieve y va a seguir nevando"

Llegó la nieve y va a seguir nevando algunas horas más. Durante esta noche del jueves al viernes estaremos en el momento álgido del episodio invernal, ya que seguirá entrando esa masa de aire ártico por el norte peninsular y se sumará la nieve que trae a toda la que ha caído ya. Eso por un lado, y por otro podría desplomarse aún más la cota de nieve y que puedan acumularse 3 cm en cualquier cota de la provincia de Burgos, incluida la capital y 10 cm a partir de 500 metros en la comunidad foral de Navarra y la provincia de Álava, con nevadas en Vitoria y Pamplona.

Atentos también a los espesores que seguirán incrementándose en Cantabria y Asturias aunque aquí irá subiendo antes la cota para situarse sobre los 800 metros. La previsión es que puedan verse afectadas carreteras principales durante las primeras horas del viernes De forma menos significativa las nevadas también afectarán al sur del sistema Ibérico y al sistema Central. Ya por la tarde debería nevar menos y que no tuviésemos tantos problemas en las carreteras.

Tormentas en las islas

Además este viernes el tiempo se complica también en las islas. Por un lado a Baleares llega también la masa de aire ártico que provocará, además de una bajada de temperaturas, tormentas con posible granizo y fuertes rachas de tramontana. El viento y el oleaje fuerte lo notarán también en las costas de Cataluña, Valencia y Castellón y ojo en Canarias, en la isla de La Palma, principalmente en medianías, porque se espera que las lluvias serás intensas y persistentes con probables acumulaciones significativas.

En el sur y mañana también por el oeste peninsular, será un viernes con más sol que nubes aunque con temperaturas frías ya que todavía seguirán bajando.

Más frío

Todavía este viernes hará más frío que hoy, tanto a primera hora como por la tarde. Tendremos heladas en gran parte del interior de la Península, excepto en zonas bajas del cuadrante suroeste y del Ebro, y serán moderadas en montañas de la mitad norte y del tercio este y localmente fuertes en Pirineos. Por la tarde bajarán también algún grado más las máximas y ya ninguna capital alcanzará los 20º de máxima ni en el este ni el sur, solo en Canarias.

Y atención al sábado: todavía hará más frío con heladas en más zonas y más fuertes. Luego será un sábado bastante soleado, ya sin nevadas, aunque llegarán lluvias a Galicia a lo largo del día y el domingo ese frente atlántico nos dejará lluvias en el noroeste peninsular y sobre todo el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y Galicia, con nieve en cotas altas, a partir de los 1600 metros.

Y es que el domingo ya subirán las temperaturas, aunque quizá no se note mucho por la presencia de una mayor nubosidad en buena parte de la península. Seguirá haciendo frío pero ya no será un frío ártico.

