Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Permisos climáticos

¿Es obligatorio ir a trabajar en caso de alerta meteorológica? Así funcionan los permisos climáticos

El Real Decreto-ley 8/2024 regula estos permisos retribuidos que permiten ausentarse del trabajo hasta cuatro días por fenómenos meteorológicos extremos.

Lluvias torrenciales

Lluvias torrencialesEFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Las fuertes lluvias torrenciales que afectan a la costa mediterránea han dejado múltiples alertas en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia. En Aldaia (Valencia) se ha desbordado el barranco de La Saleta. Además, se han producido cortes de luz en Tarragona y las clases se han suspendido en varios colegios de Valencia y Cataluña.

Tras la DANA surgieron los llamados permisos climáticos, una herramienta legal para proteger a los trabajadores frente a fenómenos meteorológicos extremos. Se trata de permisos laborales retribuidos, regulados en el Real Decreto-ley 8/2024, que modificó el Estatuto de los Trabajadores. Su finalidad es garantizar la seguridad de los empleados cuando las condiciones climáticas hacen imposible o peligrosa la asistencia al trabajo, sin que ello implique una pérdida económica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que "la protección de las personas trabajadoras es lo primero" ante alertas naranjas o rojas.

¿En qué casos se puede pedir un permiso climático?

Los permisos climáticos pueden aplicarse en diversas situaciones de riesgo, entre ellas:

  • Lluvias torrenciales e inundaciones.
  • Nevadas que bloqueen carreteras o transportes.
  • Vientos de gran intensidad.
  • Olas de calor extremo.
  • Cualquier fenómeno que impida desplazarse con seguridad o cuando las autoridades emitan una prohibición oficial de movilidad.

La duración de este permiso es de hasta cuatro días, consecutivos o alternos, dependiendo de la evolución del fenómeno y de las recomendaciones de Protección Civil o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Cómo reclamar un permiso climático

Para acogerse a este derecho, el trabajador debe acreditar que las condiciones climáticas impiden su desplazamiento seguro al centro de trabajo o que existe una restricción oficial que lo imposibilite. Debe comunicar de inmediato a la empresa la situación y la imposibilidad de acudir así como aportar, si es necesario, información oficial (avisos de la AEMET, cortes de carretera, suspensión del transporte público). La empresa deberá reconocer el permiso, que será retribuido al 100 %.

En caso de que el fenómeno se prolongue más allá de cuatro días, las compañías pueden recurrir a un ERTE por fuerza mayor, lo que traslada la cobertura al Estado.

Obligaciones de las empresas

El Ministerio de Trabajo ha recordado que las empresas están obligadas a informar lo antes posible de los riesgos y medidas adoptadas e interrumpir la actividad si la seguridad está comprometida. Así como evitar represalias: ningún trabajador puede sufrir sanciones o descuentos por acogerse a este derecho.

Además, los representantes sindicales tienen la capacidad de paralizar la actividad en caso de peligro grave por fenómenos meteorológicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Última hora del temporal en directo, alerta por lluvias: La AEMET mantiene el aviso rojo en Valencia y lo desactiva en Tarragona y Castellón

El túnel de al lado del barranco de La Saleta con lodo por las fuertes lluvias, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana (España)

Publicidad

El Tiempo

El túnel de al lado del barranco de La Saleta con lodo por las fuertes lluvias, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana (España)

Última hora del temporal en directo, alerta por lluvias: La AEMET mantiene el aviso rojo en Valencia y lo desactiva en Tarragona y Castellón

Lluvias torrenciales

¿Es obligatorio ir a trabajar en caso de alerta meteorológica? Así funcionan los permisos climáticos

Vota la mejor foto de septiembre

Vota la mejor foto de los espectadores de septiembre 2025

Coche en un túnel lleno de agua en la Avenida ranillas, Zaragoza
INCIDENCIAS

Carreteras cortadas, retrasos en trenes y vuelos cancelados por las inundaciones en Valencia, Cataluña y Aragón

César Gonzalo
Lluvias torrenciales

Lluvias torrenciales en el este, por un cóctel explosivo: la previsión de César Gonzalo

Imagen de archivo de lluvias.
BORRASCA

Las recomendaciones de los expertos ante las inundaciones por las fuertes lluvias

Varias provincias del este de España están en alerta ante la probabilidad de fuertes precipitaciones.

Imagen del temporal en Zaragoza
Borrasca

Caos en Zaragoza por las precipitaciones de las últimas horas: "Es un charco, bueno no, es un lago"

Las fuertes precipitaciones que han descargado en Zaragoza han sembrado el caos. El tranvía, en la zona Parque Goya, se ha visto interrumpido. Las calles de Cuarte, Cadrete y María de Huerva se han convertido en ríos. Los bomberos han registrado más de 100 avisos y han tenido que rescatar a personas atrapadas en sus vehículos.

Inundación en Hospital Royo Vilanova de Zaragoza

VIDEO | La tromba de agua inunda los bajos del Hospital Royo Vilanova de Zaragoza

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones

Qué hacer ante una riada por lluvias torrenciales si estás en casa, en el coche o viajas en tren a las zonas en alerta por precipitaciones

Valencia y otros municipios de la provincia suspenden clases este lunes ante la alerta roja por lluvias

Alerta roja de la AEMET: "Peligro extraordinario" por lluvias torrenciales en Tarragona, en Castellón y cierre de colegios en Valencia

Publicidad