Valeriano Gómez achaca el crecimiento del paro a los despidos de las administraciones públicas

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha reconocido que el dato de paro de la EPA del tercer trimestre es "malo, sin ningún tipo de ambages", teniendo en cuenta que los meses de verano suelen ser buenos para la creación de empleo.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gómez ha admitido que perder ocupación en el tercer trimestre, aunque ha pasado en otras crisis, "no es algo habitual" y nunca hasta ahora se había producido "con tanta intensidad".



El ministro ha afirmado que los datos de al EPA del tercer trimestre se explican por tres factores: el "mal comportamiento" de la construcción, el ajuste producido en el empleo público y la reducción del empleo al servicio del hogar familiar.



Sobre el primer factor, Gómez ha señalado que la construcción continúa su ajuste, con la pérdida acumulada de 1,8 millones de empleos en el sector y en su industria auxiliar desde el estallido de la crisis. En este sentido, ha pedido que no se olvide que el origen de la crisis de empleo en España se halla en la construcción y en el 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria.



En cuanto al empleo público, el ministro ha subrayado que en el tercer trimestre de 2011 se han recortado puestos de trabajo en el sector público "por primera vez en mucho tiempo", unos 40.200, todo ello derivado de los procesos de consolidación fiscal y de reducción de gastos que están llevando a cabo las administraciones públicas.



Gómez ha precisado que la destrucción de empleo público producida en el tercer trimestre procede fundamentalmente de la administración local y autonómica, pero también de la central, donde no se están reponiendo los efectivos que se pierden, entre otras cosas, por jubilación.



Por último, el ministro ha afirmado que "como gran novedad", en el tercer trimestre del año se ha producido una reducción del empleo al servicio del hogar familiar de alrededor de 40.000 empleos. "Se nota que las familias están haciendo un esfuerzo para recortar gastos y, aunque no es la primera vez que ocurre en un tercer trimestre, es la primera vez que ocurre con tanta intensidad", ha reconocido.



Frente al mal comportamiento de los tres sectores anteriores, el ministro ha destacado la buena evolución de la industria del turismo, si bien "con un rendimiento en términos de empleo no tan bueno como cabía esperar". En su opinión, da la impresión de que los empresarios del sector han optimizado costes cargando más trabajo sobre los contratados en lugar de aumentar más la plantilla.