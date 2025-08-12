Hoteles al completo para el eclipse solar de 2026

Comienza la cuenta atrás para un evento astronómico excepcional: por primera vez en más de 100 años un eclipse solar total será visible desde España.

Durará un minuto y medio, durante el cual el día se convertirá en noche en varias zonas del país, ofreciendo un espectáculo natural que atraerá la atención de científicos, aficionados y curiosos de todo el mundo.

Lugares como A Coruña y Palma de Mallorca se perfilan como puntos clave para observar el eclipse y muchas fincas, hoteles y alojamientos en esas zonas llevan tres años con sus plazas totalmente agotadas. "Somos un grupo de 80 personas, entre astrónomos,

aficionados y público general de siete países", cuenta uno de los asistentes que verá el eclipse desde Castrojeriz, en Burgos.

Otro ejemplo es Prince, quien a principios de este año reservó un hotel completo en Aranda de Duero para alojar a un grupo de 80 fotógrafos llegados desde Estados Unidos. Otros de los destinos idóneos para observar el eclipse son: Teruel, Ariza y Huesca en Aragón, Guadalajara en Castilla-La Mancha, Reus en Cataluña, Aras de los Olmos y Morella en la Comunidad Valenciana, y Valldemossa en las Islas Baleares.

Después del eclipse de agosto de 2026, el próximo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido por uno anular el 26 de enero de 2028.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.