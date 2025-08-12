Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Emancipación

El sueño de una vida independiente, cada vez más lejos para los jóvenes españoles

La tasa de emancipación juvenil en España se reduce hasta el 15,2% según el Consejo de la Juventud de España. Son datos correspondientes al segundo semestre de 2024 y suponen la tasa más baja para este período desde que comenzaron los registros en 2006.

Una vivienda

El sueño de una vida independiente cada vez más lejos para los jóvenes españoles | Antena 3 Noticias

Publicidad

Alberto Ramos
Publicado:

Que solo 15 de cada 100 jóvenes menores de 30 años haya logrado encontrar una "solución habitacional" al margen del hogar familiar es algo que no se explica ni por falta de ganas, ni siquiera por falta de trabajo. Es simple y llanamente porque la vivienda se ha convertido en un objeto inalcanzable para la inmensa mayoría de ellos.

Siempre hay excepciones. Hoy los redactores de Antena 3 Noticias -en su habitual ronda de entrevistas en la calle- han encontrado a una joven de 19 años que a su edad ya ha logrado vivir sola en Madrid; en su caso el secreto está en que se trata de un piso propiedad de sus tíos que se lo dejaron a un precio más que asequible. Pero la respuesta más habitual y más repetida que hemos recibido es la de aquellos que siguen viviendo en casa de sus padres o, en algunos casos, en casa de sus suegros junto a su pareja y sus hijos.

Los pocos que sí consiguen independizarse antes de cumplir los 30 años lo hacen principalmente en alquiler (el 57,9% según el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España). Pero no todos lo pueden hacer en solitario; uno de cada tres se ve obligado a vivir en un piso compartido con otras personas conocidas, o no.

Según este informe el precio medio del alquiler en el segundo semestre de 2024 se situó en 1.080 euros mensuales (un incremento anual del 11,6%) y para que un joven trabajador español pueda pagar un alquiler viviendo solo, necesitaría emplear de media un 92,3% de su salario, algo que deja poco margen para vivir.

Cindy, de 21 años, resume ante nuestros micrófonos perfectamente la frustración que esto produce: "Es como una rueda de hámster porque estás trabajando solo para sobrevivir, nunca puedes ahorrar nada, nunca tendré un piso".

Porque para ellos si la opción de alquilar es casi inalcanzable, la posibilidad de comprar un inmueble en propiedad es ya una quimera. Manuel Mejías, técnico investigador del Consejo de la Juventud de España, recuerda que el precio medio de compraventa actualmente se sitúa en 197.210 euros, y que esa cantidad supone el equivalente a 14 años íntegros de un salario juvenil. Ya solo para pagar la entrada, añade Manuel, necesitarían tener ahorrados cuatro años completos de su sueldo.

Y todo esto al mismo tiempo que se produce una mejora en las cifras de empleo juvenil (la tasa de paro está en el 19,1%, el valor más bajo desde 2007). No parece por tanto que sea el desempleo el responsable de este bajo índice de emancipación. Según los datos del CJE, casi uno de cada cinco jóvenes con empleo está en riesgo de exclusión, porcentaje que asciende hasta el 50% cuando hablamos de jóvenes que no tienen trabajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿Adiós a dividir la cuenta? Lo que hacen ya muchos restaurantes

Cartel en un bar de 'No cobramos por separado'

Publicidad

Economía

Una vivienda

El sueño de una vida independiente, cada vez más lejos para los jóvenes españoles

Turistas en Madrid

El SEPE amplía de 15 a 30 días la estancia máxima en el extranjero por vacaciones

Pueblo con más coches que personas

El municipio de España con más coches por habitante: 104 por persona

Detective Fuengirola
Detectives

El Ayuntamiento de Fuengirola contratará a detectives para vigilar a funcionarios de baja

Sede del BBVA en Madrid
OPA

BBVA apuesta por continuar con la OPA sobre el Banco Sabadell a pesar de las condiciones del Gobierno

Cucaracha en apartamento turístico
Vacaciones

"Las cucarachas salían de debajo de los muebles": La terrorífica experiencia de una familia en unos apartamentos de Zahara de los Atunes

Lo que iban a ser unas vacaciones de relax y disfrute se convirtió en una pesadilla. Al llegar al apartamento nada era como lo habían imaginado.

La fiebre de las oposiciones
OPOSICIONES

Últimas oposiciones publicadas en el BOE: se amplía la gran oferta de empleo público con 1.731 plazas más

La publicación en el BOE de nuevas convocatorias con miles de plazas disponibles ha reavivado el interés por opositar y ha puesto sobre la mesa una realidad innegable: el empleo público sigue siendo uno de los motores del mercado laboral en España.

Una maleta de vacaciones

Cuánto tiempo tienes de antelación para avisar de tus vacaciones en tu empresa; esto dice el Estatuto de los trabajadores

Agencia Tributaria

Miles de pensionistas podrán recuperar hasta 4.000 euros gracias a una nueva medida publicada en el BOE

Consulta en el dentista

20 carillas, paseos en camello y excursiones en quads por 800 euros: así funciona el turismo dental en Marruecos

Publicidad