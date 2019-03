Los sindicatos: "Rajoy cree que no hay condiciones para alcanzar un gran pacto"

Los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han avanzado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ve "poco probable" que se pueda producir un pacto nacional que englobe a agentes sociales y fuerzas políticas porque "no hay condiciones para ello", a lo que han añadido que, por su parte, están abiertos a participar en "cualquier escenario de diálogo" para alcanzar acuerdos parciales.



Así lo han avanzado en la rueda de prensa tras la reunión mantenida en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, respectivamente, la primera a tres bandas de la legislatura.



Según Méndez, en la reunión se ha hablado de forma "clara", y Rajoy les ha trasladado que "no hay condiciones para adentrarse en el camino de un consenso social, político y constitucional" para salir de la crisis, pese a que los sindicatos le han planteado que "no se está hablando de un pacto de Estado a la vieja ausanza, sino de buscar formulaciones en estos ámbitos para hacer un camino común".



Toxo ha ahondado en que el presidente del Gobierno les ha dicho de forma "muy amable" que ve "poco probable" que se pueda dar un pacto nacional para salir de la crisis, pese a que, según ha dicho, los sindicatos han acudido con un documento de propuestas en la que han hecho un "esfuerzo sincero de desprendimiento de posiciones maximalistas" con la idea de "atender lo urgente pasando por lo posible". Dicho esto, ha señalado que "España necesita altura de miras y liderazgo" por parte del Gobierno.



Los agentes sociales se han reunido desde las 9.00 horas con el Jefe del Ejecutivo y la ministra de Empleo para analizar la situación económica y, especialmente, las críticas cifras de desempleo, cuya tasa supera ya el 27%, con 6,2 millones de parados.



El Gobierno aseguraba en los días previos al encuentro que su voluntad no es tanto la de liderar un pacto nacional para salir de la crisis, que le demandan los sindicatos, como la de dialogar para alcanzar acuerdos puntuales. Si bien, el propio Rajoy dejó claro que no está sobre la mesa del Ejecutivo modificar la reforma laboral, si mostró su predisposición para alcanzar un pacto sobre pensiones, administraciones y precios públicos.

Rosell también ve difícil un gran pacto de Estado

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que ve "difícil" un gran pacto de Estado porque hay diferentes opiniones y porque el Gobierno por lo que apuesta es por un plan de reformas. Según Rosell, ojalá se pudiera alcanzar un gran consenso social, pero en algunos temas tendrá que decidir sólo el Gobierno, ha considerado. No obstante, ha expresado su deseo en que la mayor parte de los temas puedan salir con consenso.

Al respecto, Rosell ha resaltado que la actitud de la CEOE es "constructiva y comprensiva" con este gobierno y con sus antecesores. "Quien está en la mesa de operaciones es el Gobierno y es el que puede hacer las cosas", ha añadido el presidente de la CEOE, quien ha agregado que van a facilitárselo al Ejecutivo con alguna idea que le aporten.

Preguntado por la propuesta sindical que éstos han entregado, Rosell ha respondido que "echa en falta el cómo lo hacemos y de dónde quitamos". "Yo siempre voy con la calculadora en la mano para ver lo que cuesta y de dónde se quita", ha reiterado Rosell, quien ha añadido que la CEOE rechaza el incremento de cotizaciones sociales que han propuesto esta mañana los sindicatos.

También ha recordado que los empresarios se oponen a las subidas de impuestos, aunque ha reconocido que no es el momento de exigir reducciones de tributos porque ahora hay que ajustarse el cinturón. En cuanto a las mesas de negociación tripartitas que se van a constituir sobre protección social, empleo y Seguridad Social ha dicho que mejor que se abran "dos que funcionen y no 17 y que no".