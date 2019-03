Semana crucial para resolver la crisis del euro

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, se reúnen el lunes para estudiar propuestas conjuntas para el futuro de Europa, según anunció el mandatario galo en un discurso en la localidad francesa de Toulon, en el que defendió que el Viejo Continente debería tomar sin miedo sus decisiones a partir de ahora por mayoría cualificada.



Sarkozy asegura que si Francia y Alemania no se mantienen unidas, "Europa entera está desunida", y advirtió de que la desaparición del euro tendría "consecuencias dramáticas para los franceses". "Como jefe del Estado no puedo dejar que se produzca este desastre", incidió.



En este sentido, insistió en que Europa necesita "más disciplina, más responsabilidad política y más democracia" y recalcó que si el continente no cambio rápido, corre el riesgo de quedarse atrás. Además, explicó que la integración europea tendrá lugar mediante una mayor cooperación intergubernamental y aclaró que estas reformas no significan que se avance a un mayor control supranacional.



"Europa no significa menos soberanía, sino más soberanía porque se incrementa la capacidad de actuar. Defenderemos mejor nuestra soberanía con nuestros aliados, no nosotros solos", incidió.