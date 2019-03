Rajoy: "El euro es irreversible, a ningún país europeo se le dejará caer"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado hoy que la reforma financiera que aprobó el Consejo de ministros el pasado viernes busca una solución definitiva para el sector después de "tres años de parches y de soluciones parciales para el sistema".

Rajoy se ha referido a la reforma financiera aprobada por el Gobierno en su intervención en la clausura del XIII Congreso regional del PP del País Vasco. El jefe del Ejecutivo ha considerado prioritario afrontar una reforma como ésta para generar credibilidad, conseguir crédito y facilitar la inversión después de las muchas dudas existentes en los mercados sobre el sistema financiero.

"Se trata de hacer lo que se tenía que haber hecho hace cuatro años y no se hizo, lo que hicieron hace cuatros años los países europeos y Estados Unidos mientras que a algunos (ha dicho en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero) se les ocurría decir que teníamos el mejor sistema financiero del mundo". Al no haber acometido esas reformas entonces, Rajoy ha señalado que hay que adoptarlas ahora aunque sea "tarde, mal y a rastras".

La postura sobre ETA "no ha cambiado"

Rajoy ha asegurado que no ha variado su postura respecto al fin de ETA, por lo que ha recomendado a la banda que se disuelva, porque hasta entonces "no se va a mover" ya que no tiene "ningún compromiso con nadie, porque nunca ha negociado con nadie".

Durante su intervención en la clausura del XIII Congreso del PP vasco, el jefe del Gobierno ha pedido a ETA que se disuelva definitiva e incondicionalmente.



En su intervención, y tras recordar a las víctimas de ETA, el jefe del Gobierno ha considerado "bueno" recordar y "reafirmar públicamente" la posición del Gobierno ante la etapa abierta tras el cese definitivo de la actividad de ETA: "No fue una mala noticia y lo reitero ahora", ha dicho.



Sin embargo, también ha recordado que afirmó, el pasado 20 de octubre, que "esto no terminaría hasta el anuncio de disolución definitiva e incondicional". "Eso es lo que debe producirse. Mientras eso no se produzca, ETA es una organización terrorista. La ley es igual para todos los ciudadanos. Es una posición moral y a la que está obligado el gobernante democrático".



Ha agregado que "todo el mundo puede hacer quinielas, análisis o titulares", pero el Gobierno "no tiene ningún compromiso con nadie, porque nunca ha negociado con nadie". "Que se disuelva una organización terrorista, porque es lo que vamos a hacer. De ahí no nos vamos a mover. ETA tiene que disolverse definitiva e incondicionalmente y lo demás es su problema", ha manifestado.