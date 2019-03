Rajoy asegura que no hay "ninguna condición" adicional al rescate directo a la banca

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que este Consejo Europeo, en el que se ha llegado a un acuerdo para recapitalizar directamente a la banca, "ha marcado el camino correcto, pero aún queda mucho trabajo por hacer".

"No ha habido ninguna presión, estamos de acuerdo en defender el euro. El euro ha sido el gran triunfador", ha dicho Rajoy, que se ha mostrado satisfecho con el resultado de la cumbre que ha reunido a los líderes europeos en Bruselas.

Rajoy ha hecho un "reconocimiento expreso a la altura de miras" del resto de los miembros de la eurozona "especialmente la colaboración con las principales economías" de la zona euro.

"No habrá condiciones adicionales"

El presidente ha asegurado que la recapitalización directa de la banca no supone ninguna condición adicional y ha insistido en que se está negociando el memorándum para la ayuda a la banca y no incluye "ninguna condicionalidad macroeconómica".

Además, España no se plantea pedir a la zona euro que compre deuda soberana a través del fondo de rescate para rebajar los costes de financiación del país. "No nos planteamos nada en ese sentido", ha asegurado Rajoy.

Asistirá a la final de la Eurocopa: "Es mi deber estar allí"

En cuanto a la forma en la que la banca española recibirá las ayudas tras los acuerdos de la Cumbre, Rajoy ha recordado que aún siguen negociando el memorando con la UE y que en un primer momento se recurrirá al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), sin ninguna condicionalidad macroeconómioca.

Una vez que se constituya el Fondo de Rescate Permanente (MEDE), se pasará a ese mecanismo y cuando se cree el supervisor bancario europeo, previsto para finales de año, la recapitalización se hará directamente al sistema bancario, por lo que, según dijo, en ningún caso habrá condicionalidad macroeconómica.