Rajoy niega que España esté negociando el rescate

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado que España esté negociando las condiciones de un rescate con Europa porque el Ejecutivo aún no ha decidido si pedirá o no ayuda para aliviar la presión sobre la deuda.

Rajoy llama a resolver con rapidez los problemas financieros en la zona euro

"No hay negociación porque el Gobierno no ha hecho ninguna petición. No se está negociando nada, no hay nada", ha señalado Rajoy en una rueda de prensa tras un almuerzo de trabajo con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

El jefe del Ejecutivo tampoco ha querido revelar si finalmente el Gobierno optará por solicitar formalmente la ayuda, y se ha limitado a decir que hará todo lo que sea conveniente para los intereses de los españoles. "En base a ese criterio tomaremos las decisiones", ha añadido.

De momento, según Rajoy, el Gobierno seguirá trabajando en la línea marcada hasta ahora, que pasa por cumplir los compromisos adquiridos como socio de la Unión Europea. En este sentido, ha recordado las medidas "complicadas, duras y difíciles" que ha tomado el Gobierno en los últimos meses, las que exigía la situación.

Preguntado por la condionalidad que exigiría la posible petición de ayuda, Rajoy ha asegurado que sería la que marcó el Consejo Europeo que se celebró en junio, que obligaba a cumplir los compromisos exigidos y el procedimiento de déficit excesivo.

En cualquier caso, ha recordado que en ese Consejo se dieron pasos "decisivos" en este sentido y que el propio Banco Central Europeo (BCE) ha dado ya un paso adelante, por lo que ahora corresponde a los estados tomar las decisiones que consideren oportunas "en uno y otro sentido".

Por otro lado, Rajoy ha destacado también la importancia de resolver "a la mayor celeridad posible" los problemas de zona euro a la hora de financiarse, ya que algunos países tienen que soportar diferenciales que no se corresponden con los fundamentos de sus economías.

En este sentido, ha recordado que el propio presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, consideró "inaceptables" los diferenciales de financiación que soportan los diferentes países de la zona euro provocados por las dudas sobre el euro.

Según Rajoy, éste es el principal problema de España, que sigue contando con una prima de riesgo "inaceptable" (en 513 puntos básicos), a pesar de que las cosas han ido "bastante mejor" en la última subasta de deuda, en la que el Tesoro ha podido bajar notablemente los tipos de interés.

Así, para el presidente del Gobierno, todo lo que sea resolver dudas o avanzar en la puesta en marcha de las decisiones tomadas son "pasos" en "la buena dirección" que tranquilizarán a mercados y dirán algo indubitado: "que el euro es para siempre".

Por su parte, Van Rompuy, también ha negado que se estén negociando las condiciones del posible rescate al asegurar que coincide plenamente con lo que ha dicho Rajoy, y ha dejado claro que corresponde al Gobierno español decidir si pide ayuda adicional a sus socios europeos.