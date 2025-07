Los turistas se sobrepasan en sus destinos: en San Andrés de Teixido cuelgan ropa interior

Cada año aumenta el turismo en España, pero también el rechazo a la masificación del mismo en varios puntos del territorio. Entre algunas de las quejas de los oriundos de lugares muy turísticos, las quejas que más se notan son las referentes a actos incívicos y, además, a la creación de tradiciones que hace el propio visitante.

En San Andrés de Teixido se han inventado varias tradiciones

En el ayuntamiento de Cedeira, a los piés de los acantilados más altos de Europa continental, se encuentra el precioso pueblo de San Andrés de Teixido, adonde "quen non vai de morto, vai de vivo" dice el refranero popular gallego. Por ello, si ves una hormiga acercándose al santuario no deberías de pisarla, ya que puede ser alguien que no pudo ir de vivo y tiene que ir reencarnado.

Pablo tiene un puesto de recuerdos a la entrada del pueblo y nos cuenta cuáles son las tradiciones del mismo: "La herba de namorar", los "san andresiños" de pan decorados y lavarse en la fuente las verrugas y heridas para curarlas". Entonces, explica: “Ahora algún turista se ha inventado que hay que dejar allí el paño con el que te lavas en la fuente”. Y es que no, no hay que dejarlo allí, pero ya hace años que alguien lo hizo y se empezó a creer que era tradición.

"Lo que es, te lo digo yo, es una guarrada", explica otro vecino. Y es que hay quien se debe de lavar las verrugas o las heridas con ropa interior, ya que hay incluso bragas y calcetines colgados. También mascarillas de la época del coronavirus. Visto el ayuntamiento la proliferación de esta tradición inventada, hay colocado un cartel junto a la fuente donde se explica que no se deben de colgar trapos.

Pero es igual, a unos pocos metros del entorno de la fuente encontramos cientos de paños, clinex, camisetas, bragas, mascarillas, calcetines colgados en alambres. Desde luego, no encaja en el entorno natural.

Los milladoiros

Podríamos decir que otra de las tradiciones de San Andrés de Teixido es peregrinar hacia su santuario si le has prometido y pedido algo al santo y lo ha cumplido. Pero debes de llevar contigo una piedra, que simboliza ese peso que el santo te ha quitado. Así, por el camino de peregrinaje hacia la iglesia deberás de dejar la piedra en alguno de los históricos "milladoiros" o "amilladoiros" que te encuentres a tu paso, que son montones enormes de piedras. Todas ellas simbolizan los pesos que el santo ha quitado a miles de personas. Algunos han quedado escondidos por la maleza y otros cuantos son visibles desde varias decenas de metros.

Sin embargo, indica Pablo, ahora los turistas las traen en el coche y, como a la llegada a San Andrés de Teixido ya no hay milladoiros, los han creado ellos mismos en la puerta del propio santuario. Desde luego, la tradición pierde un poco su esencia.

Como en San Andrés, estas situaciones ocurren en muchos otros lugares. En la playa de las Catedrales en Ribadeo o el la de Baroña, los turistas también crean montones de piedras sin ningún tipo de sentido.

