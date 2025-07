El equipo de Antena 3 Noticias vuelve a Barajas: así está la situación de los sin hogar dos meses después

Hace dos meses, la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alcanzó un punto crítico. Más de 400 personas sin hogar pasaban la noche en sus pasillos, y los trabajadores llegaron a denunciar problemas de higiene, como la aparición de chinches. En respuesta, AENA comenzó a aplicar controles de acceso a partir de las 21:00 horas, y el Ayuntamiento de Madrid inició un plan de alojamiento temporal.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha regresado al aeropuerto para comprobar cómo ha evolucionado la situación. Aunque el número de personas que pernoctan en el interior se ha reducido considerablemente, algunos siguen durmiendo en las instalaciones.

Según uno de ellos, ahora solo se les permite el acceso a partir de las 20:00 y deben abandonar el lugar a las 7:00. "A veces no me han dejado entrar y he tenido que dormir en la calle", cuenta. Durante el día, se ven obligados a salir al exterior, ya que no pueden permanecer en el interior de las terminales.

El pasado 22 de junio, la secretaria general de Cáritas Madrid, Pilar Algárate, cifró en unas 150 las personas que todavía duermen en el aeropuerto. Sin embargo, quienes conviven a diario con esta realidad aseguran que el número sigue descendiendo. "El otro día conté 40", comenta uno de los sin hogar.

Algunos turistas, al llegar, se encuentran con esta escena inesperada. "La primera imagen que se llevan de la ciudad es esta", dice un trabajador del aeropuerto. Otro señala que a menudo hay personas tumbadas en el suelo, lo que dificulta el paso.

En busca de una solución

Desde la implementación de las restricciones de acceso, muchas personas sin techo se han visto obligadas a buscar alternativas precarias. La representante de Cáritas reconoce que "hay una entrada, por ejemplo a la T-4, que tiene una escalera mecánica en cuyos laterales puede estar durmiendo alguien que no haya podido entrar por los accesos principales".

