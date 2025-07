Este es el dinero que necesitan tener ahorrado los jóvenes para comprar una vivienda en España

Los españoles necesitan contar, de media, con unos ahorros de casi 44.000 euros para poder acceder a una hipoteca en España. Esto supone casi el 27% del precio total de la operación, según refleja un estudio elaborado por Qualis Credit Risk, un agente especializado en la suscripción y gestión de seguros de riesgo de crédito.

Aunque muchas familias tienen capacidad para pagar una cuota hipotecaria mensual, no disponen del ahorro suficiente para afrontar la entrada inicial ni los gastos asociados a la compraventa. Esta barrera económica está empujando a muchas personas al mercado del alquiler. Como afirma Jaime Marín, director de Qualis Credit Risk España y Portugal-Grupo Asegurador AmTrust Financial, "hay miles de potenciales compradores que, si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada".

La cantidad de dinero ahorrado es mayor o menor dependiendo del territorio. En las grandes provincias españolas, cada persona necesita más de 70.000 euros de ahorro para acceder a una hipoteca. Esta cifra se dispara en tres provincias: en Baleares (78.779 euros), en Madrid (74.126 euros) y en Barcelona (70.537 euros). En contraposición, provincias como Ciudad Real (18.916 euros), Jaén (19.409 euros) y Zamora (20.655 euros) presentan los niveles más bajos, aunque siguen siendo significativos para muchas familias.

En el estudio de Qualis Credit Risk se recuerda que los bancos ofrecen financiación por hasta el 80% del valor de la vivienda, por lo que es necesario contar con un 20% restante para lo que se conoce como entrada. Además, las entidades bancarias tampoco financian los gastos asociados a la operación de compraventa lo que supone un 15% adicional. Ese desembolso inicial se convierte en el mayor obstáculo para quienes desean comprar, incluso contando con una buena situación financiera.

El alquiler se dispara por la demanda

La imposibilidad de acceder a la propiedad empuja a miles de españoles al mercado de alquiler. De esta manera, se satura la demanda lo que provoca un aumento sostenido de los precios.

En tan solo dos años, el precio del alquiler ha subido un 24% mientras que, a su vez, la oferta ha caído en un 17% y la demanda se ha disparado un 79%, según datos de Idealista. La alta demanda y la escasa oferta ha provocado que el alquiler sea inasumible para muchas familias: según el Banco de España, el 40% de los hogares inquilinos destinan más del 40% de su renta bruta al pago de la vivienda. Ese porcentaje está muy por encima de umbral que recomiendan los expertos.

Acceso al crédito y emancipación: los restos pendientes

Desde Qualis Credit Risk, siguen insistiendo en la necesidad de facilitar el acceso al crédito hipotecario, especialmente para jóvenes y familias sin capacidad de ahorro. Si se cumpliera esa medida, los expertos aseguran una mejora de accesibilidad a la vivienda así como la reducción de la edad de emancipación, que actualmente se sitúa en 30,4 años según Eurostat.

