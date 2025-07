Los efectos del cambio climático condicionan los precios de los seguros

Las inundaciones, la sequía, los incendios o las olas de calor son algunos ejemplos de los efectos del cambio climático. El calentamiento global también implica desafíos para otros sectores. Entre esos sectores, se encuentra el asegurador: las aseguradoras de todo el mundo se están enfrentando a estos nuevos sucesos que conllevan grandes desafíos por las pérdidas que generan. Precisamente, los seguros se han incrementado en las últimas décadas un 10%, lo que ha hecho que las pérdidas de las compañías crezcan un 36% más, provocando unos costes totales que ascienden a los 367.300 millones de euros, según un estudio de Product Hackers.

En España, cada vez más pólizas como las de hogar, las agrícolas y las automovilísticas, incluyen cláusulas que abordan los riesgos relacionados con el cambio climático. Como explica Miguel Relaño, socio codirector de Clyde & Co España, las pólizas "están orientadas a cubrir eventos extremos y fenómenos meteorológicos severos con un impacto directo sobre los bienes asegurados y los rendimientos económicos de muchos negocios".

En el caso de las pólizas agrícolas, se incluyen coberturas específicas para distintos daños en cultivos y en ganados provocados por heladas, sequía, granizo o lluvias torrenciales. En los seguros del hogar y de comercio es habitual la llamada cláusula de fenómenos atmosféricos: una cláusula que otorga cobertura por todos los daños derivados de vientos fuertes, lluvias intensas, inundaciones e incendios forestales. No obstante, el seguro lo cubre si no sobrepasan ciertos umbrales. "Las compañías aseguradoras suelen cubrir los daños por fuertes vientos siempre que no superen los 120 km/ h y, en el caso de daños por lluvias o inundaciones, el límite se suele fijar en torno a los 40 litros por metro cuadrado en una hora", especifica Relaño.

Por encima de esas cifras, estaríamos ante un suceso extraordinario. Por tanto, esa cobertura correspondería al Consorcio de Compensación de Seguros, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que se encarga de indemnizar los daños o pérdidas materiales y personales provocados por diversas catástrofes. No obstante, para que el Consorcio de Compensación de Seguros cubra los daños, tienes que tener asegurada la propiedad afectada. Precisamente, en España el año pasado quedaron sin cubrir cerca de 2.500 millones de euros porque no estaban asegurados.

Las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes

Según un informe de Swiss Re Institute, en el 2023 se registraron un récord de 142 eventos naturales extremos en el mundo y en ese mismo año, las tormentas fuertes crecieron un 90% respecto al promedio de los últimos cinco años. Ante este escenario, el sector se replantea el negocio y su forma de trabajar: hay muchas aseguradoras que utilizan las exclusiones de cobertura o la limitación en las indemnizaciones para esquivar las consecuencias del cambio climático.

Las exclusiones de cobertura permiten excluir ciertos eventos naturales en áreas que son muy vulnerables. De esta manera, obliga a los aseguradores a contratar coberturas adicionales para protegerse de estos fenómenos.

Otra vía que están empezando a considerar las aseguradoras es la inclusión de cláusulas que tengan en cuenta los riesgos de salud asociados al cambio climático en seguros de vida y salud. De este modo, quienes vivan en áreas con olas de calor frecuentes o mayor incidencia de enfermedades podrían tener primas más altas o exclusiones en la cobertura si estos factores aumentan el riesgo de mortalidad.

Los expertos concluyen que para que una cláusula que cubre riesgos asociados al cambio climático sea eficaz debe cumplir con tres cuestiones: que sea clara, específica y adaptada a las condiciones actuales y futuras del riesgo climático.

