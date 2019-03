Siete de cada diez premiados por la lotería acaba con menos dinero en pocos años

Casa, coches y viajes es lo primero en lo que piensan la mayoría de los afortunados que reciben un premio de lotería.

Los expertos aconsejan no invertir en negocios que no se dominan, no prestar a amigos ni parientes, y desconfiar de los múltiples chollos que ofrecen personas sin preparación financiera.

La mayoría de la gente coincide en que cancelar la hipoteca sería lo primero que hiciesen, pero los más arriesgados prefieren amortizar una parte del crédito e invertir el resto.

El premio Gordo, después de quitarle los impuestos, es decir, 320.000 euros, puede rentar en un perfil conservador con Letras del Tesoro.

Una persona un poco más arriesgada, con fondos de pensiones, puede alcanzar los 10.000 euros. Las mayores rentabilidades son para los que más arriesgan, aunque también estén dispuestos a perder.

La receta es sencilla. Diversificar y asesorar para no hacer realidad el dicho de que 'el dinero que viene rápido, rápido se va'.

