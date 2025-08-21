¿Cómo puedo recibir una indemnización si mi propiedad se ha visto afectada por los incendios?

El incendio es uno de los siniestros más temidos, por lo que mantener el patrimonio a todo riesgo es fundamental. Sobre todo si nos centramos en estas fechas, con nuestro país viviendo el peor verano de incendios de la última década con más de 380.000 hectáreas arrasadas por las llamas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Copernicus (EFFIS). Unos datos que, si se confirman, superarían a los incendios de 2022.

El fuego ha quemado, en gran parte, montes y prados, pero también se ha llevado consigo municipios y aldeas que han quedado destruidas. Los residentes se han quedado sin nada y, ante la impotencia de ver todo lo perdido, solo les queda una alternativa: solicitar indemnizaciones y ayudas.

Agricultores, ganaderos y habitantes de las zonas calcinadas son los más afectados por esta ola de incendios que azota el país. Para poder reclamar los daños deberán contar con un seguro que les garantice una indemnización para compensar las pérdidas. Aquellos que tienen el seguro agrario, las actividades agrarias como ganaderas están cubiertas en estos casos, ha afirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

¿Y si no tengo seguro?

Pero en el caso de no contar con un seguro, hay que esperar a que el Gobierno tome una decisión: declarar 'zona catastrófica'. A partir de ahí, ya podrás tener derecho a las ayudas. Aunque aún se desconocen cuáles serán las áreas que declararán como catastróficas, habrá que esperar hasta la semana que viene cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, ha subrayado Planas.

Aún así, el ministro ha explicado que al tratarse de un incidente de "fuerza mayor", los agricultores y ganaderos recibirán "exactamente igual" las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

El seguro agrario

Uno de los seguros más destacados en este tipo de incidentes es el agrario que, en el caso de que su propiedad se vea afectada por fenómenos naturales, está diseñada para protegerlo. Independientemente de la póliza agraria que hayas contratado, a esta no afecta a si el incendio ha sido provocado o fortuito, explica Agroseguros, el organismo encargado de gestionar los seguros agrarios de España.

En el sector de la ganadería, el seguro abarca tanto las pérdidas de animales asegurados como cabañas ganaderas. Pero hay dos tipos:

Uno de ellos es el seguro de vida , que dependiendo de la especie animal cubre varias líneas. Aún así, todas incluyen el riesgo de incendio

, que dependiendo de la especie animal cubre varias líneas. Aún así, todas incluyen el riesgo de incendio El otro es en el caso de que un animal haya muerto. Cubre la retirada y destrucción de animales fallecidos, pero no una retribución económica por sus pérdidas.

Y en el caso de contar con un seguro forestal, si un incendio, inundaciones, nieve o viento huracanado, afecta a su titularidad privada, este seguro cubre esas masas forestales dañadas por estos fenómenos meteorológicos.

Proceso para reclamar

Después de confirmar cuales han sido los daños, hay que comunicarse con la aseguradora o el mediador de seguros, para trasladarle el siniestro. A partir de ahí, la aseguradora contacta con Agroseguro. En el proceso de valoración participan las direcciones territoriales correspondientes, Agroseguro y su departamento de tasaciones. Estos asignan a peritos profesionales que serán los que visiten las zonas afectadas y valoren los daños.

Una vez se termine la evaluación del área y quede establecida la cuantía de daños, se iniciarán las gestiones para abonar a los afectados asegurados las indemnizaciones. En el caso de aquellas personas que cuenten con un seguro agrícola lo recibirán en un plazo medio de 25 días, mientras que para los ganaderos será de 27 días contando desde la fecha en la que se determina la cuantía, según datos del informe anual de Agroseguro de 2024.

