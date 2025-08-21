Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las duras jornadas de bomberos y brigadistas: así se organizan los efectivos que hacen frente a las llamas

Están siendo jornadas muy duras para bomberos y brigadistas, que se preparan donde pueden, aguantan largas jornadas y aprovechan el poco tiempo libre que tienen para descansar.

Una veintena de bomberos forestales de la Región parte hacia Extremadura para seguir la lucha contra incendios

Así se organizan los efectivos que hacen frente a las llamas | EUROPAPRESS

Es una jornada más - y ya van muchas - luchando contra los incendios que asolan España. Los efectivos trabajan sin descanso para intentar frenar el avance de las llamas. Y en esta labor la organización de los equipos es un punto clave para ser totalmente efectivos.

En Quiroga, en Lugo, un equipo se pone el uniforme al aire libre. Pantalones, chaqueta, botas y casco. Se preparan para hacer frente a los incendios y al día que tienen por delante. "El dispositivo está bastante tensionado y la gente está ya cansada porque no es solo este incendio, son muchos incendios seguidos", explica Ignacio Sánchez, director técnico de extinción destinado allí.

Así es su día a día

En el punto base reparten el trabajo. Las pantallas con los mapas plasman el avance de las llamas y la previsión de los vientos. Así se pueden organizar mejor antes de partir hacia el incendio. Vemos como los efectivos de la UME, los bomberos y el ejército se aseguran de que todo está preparado. Formando cadenas humanas y vigilando que no haya ningún problema.

Se alojan en diferentes lugares. Algunos en hoteles, otros en institutos o incluso en polideportivos. En Aldeanueva del Camino, en Cáceres, los bomberos alemanes que ayudan a combatir el fuego de Jarilla pasan la noche en tiendas de campaña. Aquí también es clave el trabajo de los voluntarios. Cientos de ellos acuden a los lugares que los Ayuntamientos y Comunidades han preparado para los trabajadores y reparten comida y bebida a los equipos.

