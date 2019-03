"Lo que necesitamos es trabajo remunerado, la gente está pasándolo muy mal"

"Creemos que va a incidir negativamente en la atención que dispensamos a los ciudadanos", asegura un trabajador social.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha planteado a las Comunidades Autónomas la posibilidad de firmar convenios con el gobierno para que los parados que no estén recibiendo cursos de formación puedan realizar servicios sociales., pero la propuesta ya ha provocado polémica.Preguntamos en un centro donde realizan cursos de formación de desempleados sobre la propuesta que Fátima Báñez, la cual. La medida no está siendo bien aceptada entre los parados; "Lo que necesitamos es trabajo remunerado, que la gente está pasándolo muy mal", asegura una mujer parada.Aún no están definidas las labores para la comunidad que desempeñarían,. Tampoco sabemos si podrían rechazarlas pero la medida no gusta a los trabajadores sociales tampoco: "Creemos que va a incidir negativamente en la atención que dispensamos a los ciudadanos, no es lo mismo que lo haga un profesional o un voluntario", asegura un trabajador social.En el Reino Unido aprobarán jornadas para desempleados de entre 30 y 40 horas de trabajo obligatorio para poder seguir cobrando ayudas.