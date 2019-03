Las pymes piden mayor flexibilidad laboral: "El despido más barato nos ayudaría mucho"

Los pequeños empresarios son claves para crear ese empleo que muchos se van a buscar fuera. Las pymes forman el 85% del tejido empresarial de nuestro país. Se quejan de las dificultades que tienen para crear puestos de trabajo; piden mayor flexibilidad en el despido, más financiación y que los trámites administrativos sean más rápidos.



Hace un año y medio que Gabriel, por ejemplo, abrió su primer restaurante; hoy ya tiene tres y da empleo a 60 trabajadores fijos y otros 25 eventuales. Si necesita algo para contratar a más es, asegura, una rebaja de las condiciones de despido: "El despido más barato nos ayudaría mucho".

Se quejan de la lentitud administrativa

Pero no sólo el precio del despido le disuade a la hora de crecer. Los trámites administrativos son, a su juicio, una lenta y constante carrera de obstáculos. "No tenemos la televisión homologada y nos quieren cerrar"



Santiago, por otro lado, abrió su despacho de abogados hace menos de un año. Desde entonces ha contratado a diez personas. Todo resultaría más fácil, señala, si los emprendedores españoles no tuviesen que lidiar con tres administraciones a la vez.