Atresmedia continúa a la cabeza en el consumo digital y Antena 3 logra su mejor dato del año

Atresmedia suma otro mes en la primera posición entre los grupos audiovisuales con 22 millones de visitantes únicos en julio. Antena 3, que crece hasta su mejor dato del año con 7,7 millones de visitantes únicos.

Beatriz García
Publicado:

Atresmedia mantiene su liderazgo en audiencia digital desde abril de 2016, superando en julio los 22 millones de visitantes únicos y ampliando su ventaja sobre su competidor inmediato en un 82%. Además, revalida el 7º puesto entre los sitios más visitados en España, mientras su competidor cae al 27º.

Antena 3, en máximos del año

Antena 3, la cadena líder de audiencia, ocupa también la primera posición entre las webs de televisión consiguiendo 7,7 millones de visitantes únicos, el mejor dato del año para antena3.com. Crece un 12% tanto respecto al mes anterior, como frente a julio de 2024 y consigue una distancia de un 14% frente a su inmediato competidor.

El liderazgo de Antena 3 en digital se debe al seguimiento de sus espacios informativos y de actualidad, con la crónica política y los balances anuales de Gobierno y oposición, en el marco de la investigación a Santos Cerdán y su entrada en prisión.

'Espejo Público' y su edición estival se mantienen cada día al pie de la actualidad en un mes que el magacín matinal de Antena 3 ha recibido, entre otras visitas, la de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Rodríguez, Jorge Azcón o Yolanda Díaz. En las tardes, 'Y ahora Sonsoles' ha continuado su éxito con Sonsóles Ónega y el relevo a Pepa Romero en 'YAS Verano', y en el prime time, la final de 'La Voz Kids', con victoria de Lucas, también destaca con su mejor dato en tres años. 'Sueños de libertad' continúa imbatible en la sobremesa de la cadena liderando como la serie más vista de la TV, mientras que 'Una nueva vida', 'Renacer' y 'La encrucijada' siguen triunfando en sus respectivas noches estelares y ‘La ruleta de la suerte’ y ‘Pasapalabra’ cada día como los concursos más vistos.

Atresmedia, grupo audiovisual líder

Atresmedia continúa destacando en el ranking de sites más visitados en España, revalidando el 7º puesto, y ampliando igualmente la rotunda distancia que mantiene sobre su competidor, que desciende hasta la 27ª posición.

Atresplayer sigue siendo la plataforma líder con 2,2 millones de visitantes únicos, superando a sus rivales con una ventaja del 15% del rival privado y del 17% de la cadena pública. Su éxito se basa en una oferta de contenidos variados y de calidad, como el anuncio de la 5ª temporada de Drag Race España, que llega en septiembre con nuevos cambios y un premio de 50.000 euros. También destaca la serie 'A muerte', una comedia romántica muy bien valorada por la crítica.

LaSexta.com consolida los 7,6 millones de visitantes únicos, y de nuevo a una inalcanzable ventaja de su rival directo, un 449%. Destacan los espacios de actualidad como 'Al Rojo Vivo', 'laSexta Noticias', 'Más Vale Tarde', 'laSexta Clave' o 'Jugones' han destacado en un mes con temas internacionales relevantes. 'Aruser@s', 'El Intermedio', 'Anatomía de…' y 'La Roca' también cerraron con buenos datos.

Onda Cero sube hasta los 3,9 millones de visitantes únicos y Europa FM alcanza los 774.000, reforzando su posición durante el verano gracias a sus contenidos y programación musical.

