Los pilotos de las naves que luchan contra los incendios, a punto de agotar las horas de vuelo permitidas

Para controlar los fuegos que azotan parte del país , es fundamental la lucha desde el aire. Recogen el agua donde pueden, actúan desde arriba, con precisión y muchas veces atravesando grandes columnas de huno. Tienen una panorámica sobrecogedora de los incendios y son un recurso clave. Los hidroaviones y grandes aviones anfibios son capaces de descargar hasta 6mil litros de agua en cada pasada. Sus pilotos llevan días trabajando para apagar las llamas pero ahora van a tener que parar. A la mayoría de ellos se les acaban las horas reglamentarias de vuelo.

80 horas de vuelo, como máximo

La norma dice que no pueden volar más de 80 horas en 28 días consecutivos. La cuestión es que muchos de los pilotos que vemos estos días luchar contra los incendios desde las alturas están a punto de agotar ese límite. Los 10 últimos días de trabajo intenso está haciendo que lleguen a ese límite mucho antes de lo habitual.

Ante estas circunstancias, la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (ATAIRE) pide "aplicar una excepción a esta norma". Propone que tras el transcurso de 8-10 días de descanso continuado el contador de horas se ponga a cero, de forma que los pilotos puedan volar nuevamente 80 horas. Esta medida se aplicaría siempre de forma voluntaria, si el piloto quiere y supera los controles de fatiga que tienen que pasar para volver a volar.

No afecta a aviación militar

Como nos recuerda Fernando Veiga, subdirector del Servicio de Extinción de Galicia esta regla solo se aplica "a la aviación civil, que puede depender de las Comunidades Autónomas o el Estado" pero no a la aviación militar. Es decir, de esta norma quedan fuera El Ejército y la Unidad Militar de Emergencias (UME), quienes también trabajan estos días incansablemente.

