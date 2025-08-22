Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Viajes

Las vacaciones más caras de la historia: el coste medio por persona se dispara un 48%

Este verano, viajar saldrá notablemente más caro para los españoles. Según los últimos datos, el 94 % de la población tiene previsto disfrutar de unas vacaciones, pero el precio medio por persona se ha disparado hasta los 1.339 euros, lo que supone un 48 % más que el año pasado.

vacaciones caras

Las vacaciones más caras de la historia: el coste medio por persona se dispara un 48% | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Casasús
Publicado:

El verano es una de las épocas del año donde más dinero gastamos. Pasamos más tiempo fuera de casa, hacemos más planes… y nos vamos de vacaciones. “Yo sí que veo que hay un poco de diferencia, que han subido las cosas bastante”, comenta un turista en plena temporada alta.

Y no es el único que lo percibe: el aumento generalizado de los precios, la inflación y las tarifas turísticas infladas están convirtiendo las vacaciones de 2025 en las más caras de la historia reciente.

Los errores que pueden encarecer aún más tu viaje

Además del contexto económico, ciertos hábitos pueden disparar el presupuesto vacacional sin que te des cuenta. Estos son algunos de los errores más comunes:

  • Reservar a última hora: La anticipación sigue siendo clave para encontrar mejores precios en transporte y alojamiento.
  • Comer siempre fuera: Elegir restaurantes turísticos para todas las comidas puede duplicar el gasto diario.
  • Caer en tarifas turísticas infladas: Muchos destinos ajustan sus precios solo para visitantes, especialmente en temporada alta.
  • No contratar un seguro de viaje: Un gasto que muchos consideran innecesario, pero que puede evitar grandes pérdidas económicas ante imprevistos como enfermedades, cancelaciones o huelgas.
  • No llevar lo esencial de casa: Una maleta mal preparada puede suponer gastos extra en artículos básicos que podrían haberse traído desde casa.

¿Se puede ahorrar aún en plena temporada alta?

Sí, pero requiere planificación y consciencia. Comparar precios con tiempo, evitar zonas excesivamente turísticas, alternar comidas fuera con opciones caseras y viajar con lo necesario son solo algunos trucos que pueden marcar la diferencia en el presupuesto final.

Este verano, disfrutar sigue siendo posible, pero hacerlo sin vaciar el bolsillo dependerá de cuánto te anticipes… y de cuánto evites caer en los errores más comunes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Quedan suspendidos los trenes que conectan Madrid, Zamora y Ourense por la evolución de los incendios

AVE

Publicidad

Economía

vacaciones caras

Las vacaciones más caras de la historia: el coste medio por persona se dispara un 48%

Zona quemada en las proximidades de Urraca-Miguel, barrio anexionado a 13 kilómetros de Ávila capital

¿Cómo puedo recibir una indemnización si mi propiedad se ha visto afectada por los incendios?

Una veintena de bomberos forestales de la Región parte hacia Extremadura para seguir la lucha contra incendios

Las duras jornadas de bomberos y brigadistas: así se organizan los efectivos que hacen frente a las llamas

Los retrasos en Renfe: un problema que viene de lejos y que ahora estalla
RENFE

Viajar en tren en España: por qué cada semana puede ser un suplicio para miles de pasajeros

Imagen de archivo de un datáfono
Pago con tarjeta

¿Puede obligarme un comercio o establecimiento a pagar con tarjeta si tengo efectivo?

Un ganadero afectado
Incendios forestales

Agricultores y ganaderos calculan pérdidas de más de 600 millones de euros por los incendios: "Es un golpe duro"

Ante este escenario, algunas comunidades autónomas ya han anunciado ayudas y el Gobierno aprobará el próximo martes la declaración de zona catastrófica.

Viajeros a la espera de nuevas actualizaciones en la estación de Chamartín.
Incendios

Comienzan a salir los trenes Madrid-Galicia tras una semana de parón por los incendios

Adif ha autorizado restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad (AVE) Madrid-Galicia.

Turismo afectado por los incendios

Los incendios golpean al sector turístico: "No queda nadie, se están marchando todos"

Abuelos en la playa

Pensiones agosto 2025: cuándo paga la pensión cada banco este mes

Cerca de 200 personas evacuadas de un tren en Pueyo (Navarra) por una avería en una catenaria

Cerca de 200 personas evacuadas de un tren en Pueyo (Navarra) por una avería en una catenaria

Publicidad