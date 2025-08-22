Las vacaciones más caras de la historia: el coste medio por persona se dispara un 48%

El verano es una de las épocas del año donde más dinero gastamos. Pasamos más tiempo fuera de casa, hacemos más planes… y nos vamos de vacaciones. “Yo sí que veo que hay un poco de diferencia, que han subido las cosas bastante”, comenta un turista en plena temporada alta.

Y no es el único que lo percibe: el aumento generalizado de los precios, la inflación y las tarifas turísticas infladas están convirtiendo las vacaciones de 2025 en las más caras de la historia reciente.

Los errores que pueden encarecer aún más tu viaje

Además del contexto económico, ciertos hábitos pueden disparar el presupuesto vacacional sin que te des cuenta. Estos son algunos de los errores más comunes:

Reservar a última hora: La anticipación sigue siendo clave para encontrar mejores precios en transporte y alojamiento.

Comer siempre fuera: Elegir restaurantes turísticos para todas las comidas puede duplicar el gasto diario.

Caer en tarifas turísticas infladas: Muchos destinos ajustan sus precios solo para visitantes, especialmente en temporada alta.

No contratar un seguro de viaje: Un gasto que muchos consideran innecesario, pero que puede evitar grandes pérdidas económicas ante imprevistos como enfermedades, cancelaciones o huelgas.

No llevar lo esencial de casa: Una maleta mal preparada puede suponer gastos extra en artículos básicos que podrían haberse traído desde casa.

¿Se puede ahorrar aún en plena temporada alta?

Sí, pero requiere planificación y consciencia. Comparar precios con tiempo, evitar zonas excesivamente turísticas, alternar comidas fuera con opciones caseras y viajar con lo necesario son solo algunos trucos que pueden marcar la diferencia en el presupuesto final.

Este verano, disfrutar sigue siendo posible, pero hacerlo sin vaciar el bolsillo dependerá de cuánto te anticipes… y de cuánto evites caer en los errores más comunes.

