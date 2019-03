El presidente de Grecia propone un gobierno de tecnócratas para solucionar la crisis

El presidente de Grecia, Karolos Papulias, propuso este lunes a los líderes de los partidos políticos formar un nuevo gobierno de tecnócratas que saque al país del punto muerto debido a la fragmentación política tras las elecciones del 6 de mayo.



Así lo explicó a la prensa uno de los participantes en la reunión de este lunes, el líder del socialdemócrata Pasok, Evangelos Venizelos, quien informó de que mañana tendrá lugar una nueva reunión entre el presidente y los jefes de los partidos políticos con representación parlamentaria.



La reunión fue más breve de lo esperado -menos de una hora- y en ella participaron los jefes de la conservadora Nueva Democracia (ND), Antonis Samarás; del Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), Evangelos Venizelos, y de Izquierda Democrática (Dimar), Fotis Kuvelis, mientras que el líder de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), Alexis Tsipras, se negó a participar a pesar de haber sido invitado.



"El presidente de la República, en un último esfuerzo, ha propuesto la formación de un gobierno de personalidades con amplio apoyo parlamentario", explicó Venizelos al término de la reunión.



"En ese sentido estamos dispuestos a apoyar un gobierno así, aunque en principio no estamos a favor de gobiernos de tecnócratas, pero debe tener el apoyo no solo la del Pasok de ND y de Dimar, sino también el de Syriza, el de (la formación derechista) Griegos Independientes e incluso el del Partido Comunista", añadió.



Más negociaciones este martes

Para este martes se ha convocado una nueva reunión a las 14.00 horas a la que, según los medios griegos, se invitará a los líderes de todos esos partidos, es decir, a todas las formaciones con representación parlamentaria a excepción del neonazi Amanecer Dorado.



Por su parte, el líder de Dimar, Fotis Kuvelis, consideró que un gobierno tecnocrático supone "la derrota de la política" y que para que su partido lo apoye debería contar también con el sostén de Syriza, la segunda fuerza parlamentaria.