Las pérdidas agrícolas alcanzan los 2.500 millones tras las últimas borrascas

Las borrascas, que durante las últimas semanas han barrido prácticamente la totalidad de la Península, han afectado al campo. Este sector es uno de los más damnificados por el agua y el viento. Según la primera previsión de pérdidas de Asaja, los daños pueden superar los 2.500 millones de euros.

El temporal ha sido especialmente perjudicial en Andalucía. Los sindicatos agrarios en la provincia de Sevilla hablan de "graves daños" mientras continúan recogiendo toda la información para pedir ayudas a las administraciones. Mientras acaban de valorar los daños, el sindicato COAG Sevilla ha avanzado que las fuertes lluvias han supuesto un fuerte impacto en los cultivos de cebolla y zanahoria de la provincia.

Aparte de esos dos cultivos, las organizaciones agrarias han puesto el foco en la remolacha de mesa. De este producto, que se congrega en la zona de Los Palacios y Villafranca, se ha perdido "el 90%" de la producción.

El agua del mar inunda los arrozales del delta del Ebro, que pierde la cosecha

Ese temporal de viento de mistral, que este sábado azota el delta del Ebro, ha empujado el agua del mar a los campos de arroz de la margen izquierda de la desembocadura del río, donde se ha perdido toda la cosecha. Por este motivo, los agricultores van a pedir la declaración de zona catastrófica.

El secretario de la Comunitat de Regants de la margen izquierda del delta, Toni Domingo, ha detallado que los agricultores afectados se han reunido para analizar la situación creada por este temporal, "que es del nivel del Gloria", en el año 2020.

El fuerte oleaje del mar ha roto en las últimas horas las escasas defensas que quedaban en esa zona del delta, en el municipio de Deltebre, en Tarragona, así como una balsa de agua dulce.

El mar ha entrado un kilómetro adentro, arrasando los cultivos de arroz, pero, tal y como ha detallado Domingo, no se puede calcular aún el alcance de los daños, que ya son importantes, puesto que todavía se prevé que el temporal se prolongue unas 24 horas, lo que hará que el daño se extienda a más campos.

Planas insiste en que los daños en el campo "son más importantes de lo esperado en un inicio

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que los daños producidos por el tren de borrascas sobre el campo andaluz "son más importantes" de lo esperado en un inicio. Así lo ha declarado durante su visita a las zonas de Posadas y Palma del Río, en la provincia de Córdoba.

El ministro ha detallado que se cuenta con "datos provisionales" facilitados por Agroseguro, pero "no está ni mucho menos peritado", por lo que ha abogado por "acelerar esas peritaciones" para "poder pagar las indemnizaciones correspondientes".

Asimismo, ha señalado que Agroseguro ha situado los daños en unas 14.500 hectáreas, aunque esa cantidad "puede casi doblarse".

