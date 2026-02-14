Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Balance provisional

Las pérdidas agrícolas alcanzan los 2.500 millones tras las últimas borrascas

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha detallado que las pérdidas "son más importantes" de lo esperado en un inicio.

Imagen de explotaciones agrícolas inundadas

Las pérdidas agrícolas alcanzan los 2.500 millones tras las últimas borrascas | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Las borrascas, que durante las últimas semanas han barrido prácticamente la totalidad de la Península, han afectado al campo. Este sector es uno de los más damnificados por el agua y el viento. Según la primera previsión de pérdidas de Asaja, los daños pueden superar los 2.500 millones de euros.

El temporal ha sido especialmente perjudicial en Andalucía. Los sindicatos agrarios en la provincia de Sevilla hablan de "graves daños" mientras continúan recogiendo toda la información para pedir ayudas a las administraciones. Mientras acaban de valorar los daños, el sindicato COAG Sevilla ha avanzado que las fuertes lluvias han supuesto un fuerte impacto en los cultivos de cebolla y zanahoria de la provincia.

Aparte de esos dos cultivos, las organizaciones agrarias han puesto el foco en la remolacha de mesa. De este producto, que se congrega en la zona de Los Palacios y Villafranca, se ha perdido "el 90%" de la producción.

El agua del mar inunda los arrozales del delta del Ebro, que pierde la cosecha

Ese temporal de viento de mistral, que este sábado azota el delta del Ebro, ha empujado el agua del mar a los campos de arroz de la margen izquierda de la desembocadura del río, donde se ha perdido toda la cosecha. Por este motivo, los agricultores van a pedir la declaración de zona catastrófica.

El secretario de la Comunitat de Regants de la margen izquierda del delta, Toni Domingo, ha detallado que los agricultores afectados se han reunido para analizar la situación creada por este temporal, "que es del nivel del Gloria", en el año 2020.

El fuerte oleaje del mar ha roto en las últimas horas las escasas defensas que quedaban en esa zona del delta, en el municipio de Deltebre, en Tarragona, así como una balsa de agua dulce.

El mar ha entrado un kilómetro adentro, arrasando los cultivos de arroz, pero, tal y como ha detallado Domingo, no se puede calcular aún el alcance de los daños, que ya son importantes, puesto que todavía se prevé que el temporal se prolongue unas 24 horas, lo que hará que el daño se extienda a más campos.

Planas insiste en que los daños en el campo "son más importantes de lo esperado en un inicio

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que los daños producidos por el tren de borrascas sobre el campo andaluz "son más importantes" de lo esperado en un inicio. Así lo ha declarado durante su visita a las zonas de Posadas y Palma del Río, en la provincia de Córdoba.

El ministro ha detallado que se cuenta con "datos provisionales" facilitados por Agroseguro, pero "no está ni mucho menos peritado", por lo que ha abogado por "acelerar esas peritaciones" para "poder pagar las indemnizaciones correspondientes".

Asimismo, ha señalado que Agroseguro ha situado los daños en unas 14.500 hectáreas, aunque esa cantidad "puede casi doblarse".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los médicos se manifiestan por un estatuto propio e independiente: "Mónica dimite, los médicos no te admiten"

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima

Publicidad

Economía

CASDGFASDG

Los ingenieros de caminos advierten: "con las presas puede ocurrir algo tan grave como con el ferrocarril"

Imagen de explotaciones agrícolas inundadas

Las pérdidas agrícolas alcanzan los 2.500 millones tras las últimas borrascas

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenidos tres falsos revisores de gas por estafar 4.000 euros a una anciana en Granollers

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima
Huelga

Los médicos se manifiestan por un estatuto propio e independiente: "Mónica dimite, los médicos no te admiten"

España vive una nueva fiebre del oro
PRECIO DEL ORO

España vive una nueva fiebre del oro

Viviendas más pequeñas, trasteros más demandados: el próspero reciclaje de los locales vacíos
Economía

Viviendas más pequeñas, trasteros más demandados: el próspero reciclaje de los locales vacíos

Se ha convertido en un producto muy atractivo también para la inversión ya que puede tener una rentabilidad más alta a la de invertir en una vivienda.

Redes sociales
Influencers

Preocupación por el elevado incumplimiento de la normativa publicitaria en los mensajes difundidos por influencers

Esta es la denuncia de la Asociación de Usuarios de la Comunicación en su balance de actuaciones frente a comunicaciones comerciales ilícitas difundidas por influencers.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

El SEPRONA detiene a 10 personas por el comercio ilícito de gas fluorado, que provoca el efecto invernadero

Carteles de alquiler de viviendas

Alquilar un piso es ahora un 50% más caro que hace 5 años

72 familias no pueden acceder a su vivienda por falta de suministro eléctrico en Estepona

72 familias no pueden acceder a su vivienda por falta de suministro eléctrico en Estepona: "Nos han vendido una casa sin luz"

Publicidad