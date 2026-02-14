EEUU ataca a otra narcolancha en el Caribe mientras Trump planea viajar a Venezuela próximamente

El Ejército de Estados Unidos ha informado sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que, supuestamente, transportaba drogas y que ha dejado, por el momento, tres víctimas mortales.

Tal y como ha anunciado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales, "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico". Asimismo, han detallado que los "tres narcoterroristas murieron durante esta acción".

Los militares estadounidenses han descrito el ataque como "cinético" y "letal" y no han indicado que hayan quedado supervivientes entre la tripulación del barco. Supuestamente, esa embarcación estaría operada por "organizaciones terroristas designadas".

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación 'Lanza del Sur', iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.

Trump asegura que visitará Venezuela, aunque no ha decidido la fecha

Este nuevo ataque coincide en el tiempo con las declaraciones del presidente estadounidense, el cual aseguró que tiene planeado visitar Venezuela. Aunque tiene claro ese viaje a ese país, no se ha decidido por la fecha del viaje.

Trump comentó a varios periodistas en la Casa Blanca que iba a hacer "una visita a Venezuela". El republicano realizó estas declaraciones antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Tras esa operación militar, el Gobierno de Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exnúmero dos de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la Casa Blanca continúa supervisando la labor de su Ejecutivo.

Antes de partir a Carolina del Norte, Trump subrayó que Rodríguez está haciendo un "muy, muy buen trabajo" y alabó el marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

