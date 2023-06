Los agricultores aseguran que están vendiendo a pérdidas: "La ley no está funcionando, diga lo que diga el ministro Planas"

Toca adecentar el campo para la nueva temporada de sandía. Una tarea para la que Manuel tiene que contar con la ayuda de otros agricultores amigos suyos. Y es que él no puede pagar jornales, ya que lo que ha recogido este año es "deudas, dolor de cabeza, llanto, todos problemas", expresa Manuel muy apesadumbrado.

Ha tenido que regalar 80.000 kilos de sandías porque nadie se las ha comprado. Asegura que las distribuidoras las traen del norte de África, de países como Marruecos o Senegal. "Ayer estuve en una frutería y toda la fruta que vendían allí era de Marruecos", comenta Manuel.

Lleva 30 años dedicados a la agricultura y nunca le había pasado esto. Se ha arruinado. Tiene una deuda de 30.000 euros que sabe que no va a recuperar.

Ante esta situación crítica, Manuel se pregunta -cuestión que dirige al ministro de Agricultura- lo siguiente: "¿Dónde está esa ley de que no podemos vender por debajo de los costes de producción?".

Les compran los pepinos a 6 céntimos

Cristina y Adrián ahorraron un dinero para poner su propio invernadero. Han plantado pepinos y han vendido solo 2000 kilos de los 7000 de su cosecha. El propio Adrián nos hace las cuentas: "Me los han comprado a 6 céntimos el kilo. A mí me cuesta producir un kilo 60 céntimos", es decir, 54 céntimos menos. "Se han vendido a 6 céntimos cuando una bolsa de plástico vale 15, no tiene lógica", se queja.

Adrián se plantea dejar la agricultura porque esta temporada ha perdido unos 10.000 euros. Un panorama muy similar al de Raúl, que ha decidido destruir su cosecha porque las cuentas no le salen: "Yo arranqué los pepinos directamente porque no merece la pena, te pagan una miseria".

Todos estos agricultores llegan a la misma conclusión: "La ley no está funcionando, diga lo que diga el ministro Planas".

Respuesta de Luis Planas

Mientras tanto, el ministro dice que sí, que la ley funciona y que nadie vende a pérdidas. Según Luis Planas, la ley de cadena alimentaria funciona muy bien -aunque ya hay sectores, como el del plátano, que han denunciado ante la Comisión Europea esta ley-. Al respecto, quien tenga noticias de algún incumplimiento lo puede denunciar y la administración tendrá que actuar.

En este sentido, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, afirma que esta temporada ha habido unos precios para agricultores y ganaderos que cubren los costes de producción. Aunque, en este sentido, añade que "hay excepciones, hay gente que incumple la ley de cadena alimentaria y nos vemos obligados a presentar denuncias".