Los médicos se manifiestan por un estatuto propio e independiente: "Mónica dimite, los médicos no te admiten"

A partir del lunes, los facultativos convocarán un paro mensual hasta el mes de junio.

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima

Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próximaEFE

Irene Rodríguez
Publicado:

Un estatuto propio e independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) es lo que reclaman los miles de médicos que han salido este sábado a las calles de Madrid. Además, también han pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y facultativo'.

A grito de "Mónica dimite, los médicos no te admiten", "Mónica atiende, Medicina se defiende" o "Ministra negocia o vuelve a tu consulta" han marchado unos 5.000 facultativos, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y 8.000 según la organización, desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad.

Se han desplazado a la capital desde Galicia, País Vasco, Baleares, Andalucía, Extremadura o Castilla y León, insistiendo en el rechazo del estatuto marco que el ministerio de García ha acordado con el resto de sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF).

La secretaria General de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández, explico que "hay otra cosa muy importante para los pacientes, que es la clasificación profesional y el estatuto mezcla categoría". Alerta del peligro de esta decisión ya que "han puesto en la misma categoría a médicos, que tienen la responsabilidad sobre los pacientes, y a enfermeras con especialidad".

A la manifestación han asistido junto a los médicos, vestidos de bata blanca, sus hijos que portaban pancartas quejándose de la falta de tiempo de sus progenitores: "Menos horas de guardia y más juegos" y "¿Y a mí quién me cuida?".

Además de los facultativos, se han unido jóvenes residentes o estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que con padres médicos, recordaban lo que han vivido en casa: "Guardias sin dormir y luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida", aseguraba Lucía, mientras que Carolina añadía que "como futura médica, yo no quiero vivir esto".

¿Cuándo son los paros?

La huelga ha sido convocada por los sindicatos de Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Todos ellos instan al Congreso a rechazar la nueva ley del estatuto marco pactado con Sanidad.

A partir de este lunes, los médicos pararán una semana al mes hasta el mes de junio. Están convocadas para las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

