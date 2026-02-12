El temporal de viento obliga a suspender trenes de Rodalies, cancela vuelos y cierra carreteras

El servicio comercial ferroviario en Barcelona se ha suspendido a primera hora de esta mañana debido a la alerta de fuertes rachas de viento. Lo ha anunciado Adif que indicaba que se iniciaría una vez se hubiesen reconocido todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura. Esta alerta afectó exclusivamente a los trenes de Rodalies, Media distancia y Larga distancia, pero no a la línea de Alta Velocidad.

Esta suspensión duró apenas media hora y Adif a través de sus redes sociales volvía a informar de que "una vez explorada la infraestructura, se restablece la circulación de trenes de ancho convencional en el ámbito de Barcelona".

El servicios ferroviario en la comunidad está en estos momentos operativos aunque algunos puntos de algunas líneas tienen trozos cortados por caídas de árboles sobre las vías. Además como medida preventiva se ha reducido la velocidad a 80 km/h. En cuanto al tráfico aéreo, al menos 30 vuelos han sido cancelados en el aeropuerto El Prat.

Los tramos ferroviarios afectados por la borrasca Nils en Cataluña

Renfe ha decidido suspender esta mañana los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento. Los tramos afectados por la suspensión de la circulación de estos trenes se realizarán con servicio alternativo por carretera.

También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte. Igualmente, ha quedado interrumpida la R11 entre Girona y Maçanet por la caída de un árbol en las vías en Caldes de Malavella (Girona).

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya anunció este miércoles que los trenes sufrirán este jueves reducciones puntuales de la velocidad que afectarán al servicio por el temporal de viento.

Cortada la C-31c entre Sant Boi de Llobregat y el Prat de Llobrega

La C-31c entre Sant Boi de Llobregat y el Prat de Llobregat (Barcelona) está cortada por la caída de un árbol en la vía este jueves sobre las 7:38 horas.

La incidencia responde a las afectaciones por la alerta de viento extremo que azota a Catalunya este jueves, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Además de la C-31c, también hay afectaciones por viento en la C-32, donde hay un carril cortado en entre L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) en sentido sur y en la N-II hay paso alternativo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Cancelados 30 vuelos en el aeropuerto Barcelona - El Prat

Las aerolíneas han informado a Aena de la cancelación de una treintena de vuelos con origen en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento extremo que afecta a toda Cataluña este jueves.

En el aeropuerto la velocidad media del viento es de 61 km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas, han informado fuentes de Aena a Europa Press.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha avisado de que a primera hora de este jueves se está en un "momento álgido" de viento, al que le quedan entre cinco y seis horas.

Bomberos de la Generalitat atienden hasta 199 avisos

Los Bomberos de la Generalitat han atendido en toda Cataluña 199 avisos desde la pasada medianoche a causa del temporal de viento, la mayoría por caídas de árboles o ramas, ninguna de ellas de gravedad. La mayoría de los avisos, 125, se han producido entre las 6:00 y las 7:00 horas de esta mañana, según informan los Bomberos.

La mayor parte de las incidencias se han registrado en la Región Metropolitana Norte (99), la Región Metropolitana Sur (49) y en Girona (39). En Vilassar de Mar (Barcelona) varios coches han sufrido daños por la caída de ramas de árboles y en Llambilles (Girona) han caído postes de iluminación.

La borrasca Nils paraliza Cataluña. La pasada noche se recibió un mensaje de alerta máxima por viento. Se pide que no se realicen desplazamientos innecesarios y se recomienda el teletrabajo. Durante la jornada de este jueves los centros escolares permanecerán cerrados en la comunidad.

