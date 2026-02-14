Sorteo de San Valentín de la ONCE hoy, en directo: Comprobar cupón de este sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero, el día de los enamorados, pero el calendario nos recuerda algo más que corazones, flores y amor: también nos invita a compartir ilusión. El Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE ya está aquí, repartiendo esperanza y sonrisas en el día más romántico del año, bajo el lema "En San Valentín hay amor para rato".

Pero esta fecha no es solo para enamorados, porque el amor se encuentra en muchos lugares, y hoy la suerte quiere acompañarlo. Tal vez ya tengas tu décimo guardado, esperándote con esa mezcla de emoción y nervios. Sea como sea, recuerda que cada número tiene una historia, y este sorteo de San Valentín podría escribir la tuya.

Así que brinda por lo que amas, comparte ilusión y que la suerte y fortuna toque a tu puerta. Porque hoy, más que nunca, el amor y la suerte se dan la mano. Tienes hasta las 20:55 horas para comprar un décimo.

Sigue aquí en directo el Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE, minuto a minuto. ¡Mucha suerte!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.