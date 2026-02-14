ONCE San Valentín
Sorteo de San Valentín de la ONCE hoy, en directo: Comprobar cupón de este sábado 14 de febrero
Sigue en directo el Sorteo de la ONCE de San Valentín de este 14 de febrero donde puedes conseguir diferentes premios.
Hoy, 14 de febrero, el día de los enamorados, pero el calendario nos recuerda algo más que corazones, flores y amor: también nos invita a compartir ilusión. El Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE ya está aquí, repartiendo esperanza y sonrisas en el día más romántico del año, bajo el lema "En San Valentín hay amor para rato".
Pero esta fecha no es solo para enamorados, porque el amor se encuentra en muchos lugares, y hoy la suerte quiere acompañarlo. Tal vez ya tengas tu décimo guardado, esperándote con esa mezcla de emoción y nervios. Sea como sea, recuerda que cada número tiene una historia, y este sorteo de San Valentín podría escribir la tuya.
Así que brinda por lo que amas, comparte ilusión y que la suerte y fortuna toque a tu puerta. Porque hoy, más que nunca, el amor y la suerte se dan la mano. Tienes hasta las 20:55 horas para comprar un décimo.
Sigue aquí en directo el Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE, minuto a minuto. ¡Mucha suerte!
LA IMAGEN DEL CUPÓN
El Cupón de San Valentín de la ONCE es un Cupón Especial que además este 2026 coincide con el formato Cuponazo de Fin de Semana, pues el 14 de febrero cae en sábado. Al ser un Cupón Especial, incorpora un sorteo adicional de 200 tarjetas regalo.
Además, este año es un cupón doble, con dos diseños de dibujos que encajan y forman la unión de un hilo rojo sujetado con los dos meñiques de las manos y brazos tatuados, que animan a jugar dos números en vez de uno, el doble de posibilidades de ganar uno de sus múltiples premios.
¿HASTA CUÁNDO PUEDO PARTICIPAR LOS PREMIOS?
Tienes de plazo hasta las 23:59 horas del día 14 de febrero de 2026, hora peninsular para participar con el cupón de Sueldazo Fin de Semana y ganar una de las 200 tarjetas regalo por valor de 70 euros para compartir experiencias.
Pero recuerda que los cupones adquiridos en la web no son válidos para las tarjetas regalo, solo los adquiridos en formato preimpreso o ticket TPV,
¿CÓMO CONSEGUIR LOS REGALOS?
La posibilidad de ganar una de las 200 tarjetas regalo por valor de 70 euros corre a parte del décimo para el sorteo de San Valentín de la ONCE.
Solo puedes participar con el cupón de Sueldazo Fin de Semana, con fecha de este sábado, adquirido en formato preimpreso o ticket TPV. No son válidos los adquiridos en la web de Juegos ONCE.
Para comprobar si tu cupón es el premiado tienes que entrar en www.CuponEspecial.es, introducir el número de cinco cifras de tu cupón de Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE, el número de serie, los primeros 10 números del código de barras, tu nombre y apellidos, tu correo electrónico y una foto nítida del cupón o del ticket TPV y validar las casillas de verificación obligatorias.
200 TARJETAS REGALO
Este año el sorteo cae en sábado, coincidiendo con el Sueldazo de Fin de Semana. Al ser un Cupón especial, además de los premios del sorteo del Cupón de San Valentín incorpora un sorteo adicional de 200 tarjetas regalo.
PREMIOS A REPARTIR
El sorteo de la ONCE de San Valentín de hoy reparte un primer premio de 300.000 € más 5.000 € al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie.
Además, también e reparten 54 premios de 20.000 € a las 5 cifras; 495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras; 4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras; 49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras y 495.000 premios de 2 € a la última cifra.
También hay cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción y 216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.
HORARIO SORTEO
El horario del sorteo de la ONCE de San Valentín 2026 se celebra a partir de las 21:25 horas de este sábado 14 de febrero.
Además, este sorteo ONCE hoy se puede seguir en directo desde la página web de Antena 3 Noticias. También se puede comprobar el resultado de la lotería de la ONCE de San Valentín o cualquiera de los sorteos ONCE que se realizan cada día en la misma web de Antena 3 Noticias.
AÚN ESTAS A TIEMPO DE COMPRAR UN DÉCIMO
Si aún no dispones de un décimo para el Sorteo de San Valentín, no te preocupes, puedes adquirir uno a través de la web oficial de Juegos de la ONCE, a través de los vendedores o puntos de venta autorizados, aunque para ello debes ser mayor de edad.
Date prisa, el tiempo es limitado, ya que tienes hasta las 20:55 horas de este sábado para comprar uno.
SORTEO DE LA ONCE DE SAN VALENTÍN EN DIRECTO
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de la ONCE!
Ten a mano tu cupón el sorteo diario de San Valentín de la ONCE de hoy sábado14 de febrero para comprobar si tu número está entre los agraciados por, con un premio principal es de 300.000 euros si aciertas las cinco cifras y serie, además de 5.000 euros al mes durante 20 años.
