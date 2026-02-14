Aznar publica una foto con Juan Carlos I, "el Rey de las libertades y la democracia en España"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha publicado en Instagram una foto junto al rey emérito, Juan Carlos I, con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".

Concretamente, la publicación de esta fotografía es posterior a las especulaciones sobre el estado de salud por el que podría atravesar el rey emérito tras su ausencia en el funeral de su cuñada, Irene de Grecia.

En dicha instantánea, que se ha realizado en lo que podría ser el salón de un hotel, se ve a un Aznar de pie y sonriente tomando la mano derecha del monarca, el cual se encuentra sentado y con aparente buen aspecto.

Sobre el estado de salud de Juan Carlos I, su familia aseguró que en Navidad sufrió "un bajón", pero ya está recuperado y tiene la mente puesta en su regreso a España el próximo mes de abril para participar en las regatas que se celebrarán en Sanxenxo.

