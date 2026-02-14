Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre tras ser corneado por un toro en una capea nocturna en el Carnaval de Ciudad Rodrigo

La víctima, de 67 años, no se percató de la presencia del toro.

Imagen de un Toro

Irene Rodríguez
Publicado:

El viernes el municipio salamantino de Ciudad Rodrigo inauguró sus fiestas populares del Carnaval del Toro. Sin embargo, durante la celebración de una capea esta madrugada un hombre ha fallecido a causa de una cornada. La víctima Eustaqui Martín, de 67 años, fue corneado por el último toro de la ganadería de Antonio López Gibaja.

El hombre, que se encontraba en el ruedo, no se percató de la llegada del animal y cuando vio que iba hacia él comenzó a correr. Sin embargo, el toro lo alcanzó antes de que pudiera resguardarse tras la barrera.

Lo levantó hasta en dos ocasiones y, desafortunadamente, acorralado contra la barrera, le clavó el cuerno en el pecho provocándole heridas incompatibles con la vida. Según recoge el Servicio de Emergencias 112, el incidente ocurrió a las 01:15 horas.

En la Plaza Mayor del municipio, la enfermería del dispositivo preventivo de estas fiestas recibió una llamada. Pero una vez llegó la víctima con las heridas solo pudieron certificar su muerte. Posteriormente solicitaron la presencia de la Guardia Civil para realizar trámites judiciales.

La víctima, un microbrigense apodado 'Taquio', era un gran aficionado a los toros y conocido vecino de Ciudad Rodrigo. Trabajó en la residencia mixta de la Diputación y era miembro de a peña Amigos de Tema. Según ha podido saber 'El Norte de Castilla', Eustaquio, durante los encierros y capeas, solía colocarse en el burladero y en la barrera.

El alcalde de la localidad salamantina, Marcos Iglesias Caridad, ha lamentado la muerte de "un paisano nuestro muy querido en la capea nocturna. Le mandamos un abrazo a su familia y amigos y les acompañamos en su dolor". Además, ha anunciado que antes del Toro del Antruejo, un festejo tauro donde un astado recorre la zona e los Pino, se celebrará un minuto de silencio en memoria del fallecido.

