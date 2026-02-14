Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una 'rave' ilegal reúne a más de 250 personas en Conesa, Tarragona

Los Mossos d'Esquadra ya han establecidos controles en el área de acceso de la rave.

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han establecido este sábado controles en el área de acceso de una 'rave' ilegal en la que participan alrededor de 250 personas en Conesa, Tarragona, para evitar que se sume más gente a la fiesta.

Tal y como ha adelantado el digital 'El Caso' y han detallado a EFE fuentes policiales, los Mossos están intentando que nadie entre a la 'rave' y que quien la abandone no conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Los primeros avisos sobre la fiesta llegaron este viernes por la noche, y durante esta mañana, los Mossos se han desplazado a los accesos de la zona de la fiesta, que se celebra en un punto cercano a este pueblo de 100 habitantes, cerca de la carretera TV-2244.

Por ahora, los Mossos han evitado actuar más allá de los controles de acceso para evitar complicaciones. No obstante, han iniciado actuaciones para tratar de identificar a los organizadores de una fiesta que se considera ilegal por no tener los permisos ni la documentación administrativa necesaria.

Una fiesta rave ilegal reúne a más de 1.000 vehículos en el pantano del Cenajo, en Albacete

Hace tan solo un mes, más de mil vehículos se concentraron en el pantano del Cenajo para celebrar una 'rave' de Año Nuevo que no estaba autorizada.

Según detallaron fuentes de la Guardia Civil a la agencia EFE, el evento, que carece de comunicación previa a las autoridades, ha transcurrido durante la noche con normalidad y sin que se hayan registrado incidentes significativos en la zona.

El Instituto Armado ha desplegado un dispositivo especial de control y seguridad en las vías de comunicación próximas al embalse con el objetivo de garantizar la movilidad tanto de los asistentes como de los residentes locales.

Los movimientos de esta convocatoria internacional comenzaron a detectarse antes del comienzo de año. Según los últimos datos facilitados por la Guardia Civil, una gran cantidad de vehículos procedentes de países como Francia y Dinamarca llegaron a la localidad de Tobarra, con la intención de instalarse en el entorno del pantano.

Pese a que las fuerzas de seguridad lograron disolver este primer intento en la madrugada del miércoles, los asistentes trataron de reubicarse en la pedanía de Cordovilla. Finalmente, el grupo consiguió asentarse en su ubicación actual en el pantano del Cenajo a última hora del 31 de diciembre para dar comienzo a la fiesta.

